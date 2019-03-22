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17:16 (мск), источник: Ведомости

Swedbank ответил на обвинения в отмывании денег

Старейший банк Швеции представил доклад, касающийся обвинений в отмывании денег в его адрес. В феврале местный телеканал SVT сообщил, что между Swedbank и Danske Bank (чей эстонский филиал оказался в центре скандала с выводом 200 млрд евро из России и стран СНГ) были проведены подозрительные транзакции минимум на $5,8 млрд.

Затем выяснилось, что размер транзакций превышал $10 млрд, при этом операции на $26 млн связаны с «делом Магнитского», заявил SVT. После этого котировки акций Swedbank рухнули более чем на 20%, а основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в шведскую полицию с жалобой на банк и призвал его к сотрудничеству с властями.

Однако представленный Swedbank доклад оказался сильно отредактирован, пишет Financial Times. В докладе говорится лишь о 50 организациях, о которых сообщал SVT. Информация о том, кто из них был клиентом Swedbank, в опубликованной версии оказалась скрыта. Там говорится, что последняя транзакция с участием неизвестного числа этих организаций прошла 31 мая 2017 г.

Браудер раскритиковал содержание доклада и заявил, что нужно проанализировать тысячи счетов. Доклад готовила консалтинговая компания Forensic Risk Alliance, на это ей потребовалось всего три недели.

Совет директоров Swedbank также выразил поддержку гендиректору Биргитте Боннесен. Ранее SVT обвинил ее в том, что она утаила от журналистов информацию о транзакциях на $10 млрд между Swedbank и Danske Bank, хотя об этом было сказано во внутреннем докладе банка. Сейчас несколько стран ведут расследования в отношении Swedbank и Danske Bank.

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