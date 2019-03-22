Миллер заявил о готовности продлить контракт на транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» также поддержал предложение украинского политика Виктора Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.
Глава «Газпрома» также поддержал предложение украинского политика Виктора Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — «Газпром» готов продлить действующий контракт на транзит газа через Украину в страны Европы, а также стать участником консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи
«Что касается транзитного договора (через территорию Украины в Европу — ИФ), он заканчивается 31 декабря 2019 года, и “Газпром” готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта», — сказал глава «Газпрома».
«Предложения по консорциуму — мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками такого проекта. И если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине. Без сомнения такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе», — подчеркнул Миллер.
Также, по его словам, «Газпром» готов провести переговоры по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа.
Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту. Но, зная заоблачный, запредельный уровень цен на украинском рынке для конечного потребителя, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на украинском рынке будет
где-тона четверть ниже нынешнего уровня цен.
Ранее в ходе встречи Медведчук попросил российского премьера Медведева начать прямые поставки газа Украине.
«Нам нужны прямые поставки “Газпрома”, потому что даже если сегодня исходить из той цены и того контракта, который есть и который сегодня действует до 1 января 2020 года, то это цена на уровне $240−260. Никак не те заоблачные цифры, которые сегодня включаются в тарифы и сегодня вынуждают наших граждан платить их», — сказал Медведчук.
По его словам, после завершения строительства Россией «Северного потока 2», первой и второй нити «Турецкого потока» «наша труба фактически будет пустой».