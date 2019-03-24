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02:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной

Приватизация УК «Роснано» становится все менее вероятной, в обновленную стратегию управляющей компании такой вариант может вовсе не войти, сообщил в «Интерфаксу» председатель правления УК Анатолий Чубайс.

Источник: РИА "Новости"

«Если смотреть на реальность, в том числе, на текущий инвестклимат, вариант с приватизацией становится все менее и менее реальным», — сказал он.

Изначально планировалось, что УК будет приватизирована. Такие планы есть и в долгосрочной программе развития «Роснано».

«Перед нами стоит задача к сентябрю 2019 года обновить стратегию УК. Там мы должны будем уже дать вполне определенный ответ по данному вопросу», — сказал Анатолий Чубайс.

В 2018 году приватизация УК «Роснано» не была осуществлена из-за обращения Федеральной службы безопасности к президенту России. Об этом говорилось в докладе Генпрокуратуры Совету федерации.

В нем, среди прочего, сообщалось, что действия сотрудников правоохранительных органов позволили не допустить приватизацию по заниженной цене и утрату «государственного контроля над активами ОАО “Роснано” стоимостью 147 млрд руб.».

Чубайс заверил, что «Роснано» окупила себя
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