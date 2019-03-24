Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной

«Если смотреть на реальность, в том числе, на текущий инвестклимат, вариант с приватизацией становится все менее и менее реальным», — сказал он.
Изначально планировалось, что УК будет приватизирована. Такие планы есть и в долгосрочной программе развития «Роснано».
«Перед нами стоит задача к сентябрю 2019 года обновить стратегию УК. Там мы должны будем уже дать вполне определенный ответ по данному вопросу», — сказал Анатолий Чубайс.
В 2018 году приватизация УК «Роснано» не была осуществлена из-за обращения Федеральной службы безопасности к президенту России. Об этом говорилось в докладе Генпрокуратуры Совету федерации.
В нем, среди прочего, сообщалось, что действия сотрудников правоохранительных органов позволили не допустить приватизацию по заниженной цене и утрату «государственного контроля над активами ОАО “Роснано” стоимостью 147 млрд руб.».