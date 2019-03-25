Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Перед Россией стоит задача догнать мировую экономику и нарастить темпы роста ВВП до уровня не ниже среднемировых.
Перед Россией стоит задача догнать мировую экономику и нарастить темпы роста ВВП до уровня не ниже среднемировых.
Чиновники и
В скором времени в России может появиться первая железнодорожная высокоскоростная магистраль (ВСМ), которая свяжет Москву и Нижний Новгород. Ее строительство одобрило правительство (проект поддержал профильный
Решение о судьбе трассы будет принимать президент Владимир Путин. Его главное условие: основные исполнители должны представлять отечественный бизнес, чтобы потраченные деньги (по предварительным оценкам, 621,5 миллиарда рублей) остались в стране. Ожидается, что участок до Нижнего Новгорода станет частью большой трассы до Казани, которую впоследствии могут продлить уже до Китая.
Если проект ВСМ до Нижнего Новгорода
Готовятся и другие масштабные транспортные проекты. Среди них целый ряд скоростных и высокоскоростных железнодорожных магистралей, включенных в долгосрочную — до 2030 года — программу от РЖД. На первом этапе, к 2020-му, планировалось построить трассы из Москвы в Тулу и Белгород, а также из Екатеринбурга в Челябинск и Нижний Тагил. Уже сейчас ясно, что реализовать задуманное в срок не удастся, но надежда на итоговый успех еще сохраняется: программа подробно расписана на сайте РЖД.
ВСМ Краснодар — Грозный (с заходом в Майкоп, Нальчик и Владикавказ), предложенная прошлым летом главой Чечни Рамзаном Кадыровым, вызвала неоднозначную оценку.
К 2024 году планируется расширить пропускную способность легендарных еще с советских времен
Первоначально она должна была соединить курортную столицу страны с поселком Джубга, а стоимость работ прошлым летом оценивалась в 1,6 триллиона рублей. К весне вместе с протяженностью сократились и траты — до триллиона (срок реализации при этом вырос сразу до 2037 года), однако они все равно окажутся значительно выше обычных.
Она же строила главный инфраструктурный объект последних лет — Крымский мост через Керченский пролив. Автомобильное движение по нему в прошлом мае открывал президент Владимир Путин, железнодорожная часть должна быть готова к концу 2019 года. Генеральным подрядчиком выступала еще одна компания Ротенберга — «Стройгазмонтаж», заключившая с «Мостотрестом» договор субподряда на 97 миллиардов рублей. Всего на стройку ушло 228 миллиардов, и это самый дорогой из уже (хотя бы частично) завершенных единичных проектов. Высокие затраты объясняются сжатыми сроками,
Судьба моста из Хабаровского края на Сахалин долго оставалась неопределенной. Добро на его строительство прошлым летом дал Путин, объяснив, что для местных жителей он станет единственной наземной переправой на материк, доступной круглый год и при любой погоде. «Это давняя мечта тех, кто проживает на Сахалине», — говорил президент. Но уже тогда добавлял, что окончательное решение будет приниматься исходя из экономической целесообразности. А вот в ней довольно быстро возникли сомнения — слишком неочевидна будущая востребованность моста для грузовых перевозок, без которых окупаемость всего проекта невозможна. Угольные компании не готовы гарантировать загрузку и вовсе не поддерживают стройку.
На выручку готовы прийти все те же Аркадий Ротенберг и его «Стройгазмонтаж»: бизнесмен заявил, что возьмется за строительство, если это поручит государство. В итоге Сахалинский мост включили в план развития магистральной инфраструктуры, но с оговорками.
Похожая ситуация сложилась с мостом через реку Лену, который собираются строить уже больше десяти лет. В конце декабря, отвечая на вопрос местного журналиста на ежегодной
На Игры в Сочи пять лет назад потратили 1,5 триллиона рублей: 1,2 триллиона на инфраструктуру и 325 миллиардов — на спортивные объекты.
Не все деньги пришлось брать из бюджета. Большую часть финансирования предоставил бизнес, а государство потратило «только» 500 миллиардов. Но отбить удалось и того меньше — 84,5 миллиарда прямых доходов и еще 650 миллионов от Международного олимпийского комитета, поделившегося с организаторами пятой частью своей прибыли.
Футбольный чемпионат обошелся в 688 миллиардов рублей, а заработать на нем с 2013 по 2018 год удалось около 950 миллиардов (один процент годового ВВП). Однако говорить об окупаемости турнира преждевременно, хотя доходы будут продолжать поступать за счет использования возведенных объектов. Ведь речь идет о доходах отдельных компаний, а не государства — в бюджет они попадут в сильно сокращенном виде через НДС, налоги на прибыль и дивиденды (для госкомпаний).
Инфраструктура необходима любой стране, а ее возведение — одна из первостепенных задач властей. Дороги, мосты и больницы не стоит рассматривать исключительно как
Желающие сэкономить смогут
Есть вопросы и к другим отечественным мегапроектам последнего времени. Мост на Сахалин расположен слишком далеко от крупных городов с обеих сторон, а значит, многим жителям будет удобнее добираться на Большую землю самолетом (при условии достаточного развития региональной авиации). К тому же на самом острове до сих пор — со Второй мировой войны — остается много рельсов японского стандарта, непригодных для поездов с материка.
Чтобы в Сочи не простаивала арена, в свое время принимавшая еще церемонию открытия Олимпиады, туда из
Большинство запланированных скоростных и высокоскоростных магистралей остаются в замороженном состоянии. Это касается даже многострадальной ВСМ Москва — Казань. Предусмотренные на ее строительство 100 миллиардов рублей Минфин предложил перенаправить на возведение терминала по сжижению газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2», которым занимается компания «Новатэк». Она рискует повторить судьбу Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), которую строят в Подмосковье уже 18 лет (поначалу рассчитывали сдать к чемпионату мира) и будут строить еще как минимум три года. За это время стоимость проекта неоднократно возрастала и сейчас превышает 313 миллиардов рублей. Счетная палата не раз выявляла на стройке нарушения: готовность отдельных участков составляет от 0 до 66 процентов, а задачи по привлечению внебюджетных инвестиций хронически не выполняются.
По их подсчетам, валовой региональный продукт (ВРП) Челябинской области вырастет благодаря проекту на 0,9 триллиона рублей, Свердловской области — на 1,2 триллиона. Добиться этого удастся за счет дополнительного производства стройматериалов и спроса на девелоперские услуги. В результате вырастут налоги и взносы в социальные фонды. Бывший свердловский
Понимая это, власти стараются привлекать сторонних инвесторов — такая практика широко распространена в мире.
На Западе уже давно используется механизм концессий: частная компания строит или реконструирует объект за свой счет, а затем получает его в свое распоряжение на определенный срок, за который вложенные средства должны окупиться и принести прибыль (например, за счет платы за пользование трассой). Поскольку свободных денег у них обычно немного, они прибегают к заимствованиям на рынке: выпускают специальные облигации, которые покупают страховые компании, банки, негосударственные пенсионные фонды — те, кого принято называть институциональными инвесторами.
На Западе, особенно в США, привлечение финансирования через концессионные (или инфраструктурные) облигации имеет давние традиции. Большинство бумаг выпускаются штатами и муниципалитетами — некоторые обеспечены будущими доходами от конкретных проектов, другие выпускаются без определенной цели. В России законодательно закрепленного понятия концессионных облигаций попросту нет, хотя инструмент такой все же существует. Однако распространения он пока не получил. В начале 2019 года на отечественном рынке обращались только 28 выпусков концессионных облигаций от 11 компаний общим объемом 85,9 миллиарда рублей (0,73 процента от всех корпоративных облигаций). Больше всех — 17,5 миллиарда рублей — в свое время смогла привлечь компания «Главная дорога», построившая платный участок федеральной трассы М-1 в обход подмосковного Одинцово.
Зато в России в дело нередко вмешивается административный ресурс. Так произошло прошлым летом, когда помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать у металлургических, химических и нефтехимических компаний сверхприбыли — совокупно до 500 миллиардов рублей в год. Свою позицию чиновник объяснил просто: бизнес получает дополнительные доходы за счет удачной конъюнктуры, а значит, спокойно может и поделиться ими.
Самому бизнесу, впрочем, идея не понравилась, в
В своих последних заявлениях участники «противостояния» высказываются осторожно. Бизнес говорит, что Белоусов просто угадал запросы общества,
Дело еще больше запутывает ситуация с Фондом развития, создание которого Минфин анонсировал прошлой весной. Предполагалось, что из его средств будут финансироваться инфраструктурные проекты, в том числе строительство и реконструкция региональных аэропортов, а также российская промышленная зона в акватории Суэцкого канала в Египте. По задумке, фонд должен был привлекать деньги с рынка через заимствования и выдавать их (в том числе концессионерам) в виде льготного кредита. Его прописали в Бюджетном кодексе, где говорится, что к 2024 году объем должен достигнуть 3,5 триллиона рублей. Однако с тех пор о фонде ничего не слышно: чиновники перестали говорить о выделении средств, а на сайте Минфина у него нет своего раздела (в отличие от суверенного Фонда национального благосостояния).
На этом фоне президент призывает бизнес принимать активное участие в реализации национальных проектов. «Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнерство», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Процесс назвали дедолларизацией. Впервые о ней всерьез заговорили летом, пионерами выступили министр финансов Антон Силуанов, его заместитель Алексей Моисеев, глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Позже идею поддержал президент. Все они указывали на санкции: в случае их усиления может последовать заморозка счетов российских резидентов (включая банки) в американских кредитных организациях. Это коснется и резервов Центробанка, значительная часть которых традиционно номинирована в долларах. Простые граждане лишатся сбережений, компании — экспортной выручки.
К тому же новые ограничения, недавно внесенные в Конгресс, предусматривают запрет для американских резидентов (как физических, так и юридических лиц) на покупку российского госдолга, номинированного в рублях или в иностранной валюте. Документ пока не принят, но если это произойдет, российским компаниям в случае необходимости станет сложнее занимать доллары (главную мировую резервную валюту) для расчетов с поставщиками — придется надеяться на резервы ЦБ или больше продавать за рубеж, чтобы накопить необходимую «подушку безопасности».
В похожем ключе высказывался глава Сбербанка Герман Греф. Дедолларизацией, по его мнению, следует называть отказ не от доллара как такового, а именно от масштабных заимствований в нем. Предпочтение же надо отдавать внутреннему (рублевому) долгу. «Мы богатство русского языка умудряемся использовать в самых нелепых ситуациях. Дедолларизация к тому процессу [который широко обсуждается.