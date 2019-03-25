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10:57 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ветеринары переходят на детское питание

В его импорте могут возникнуть перебои.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вводимое с апреля ужесточение мер ветеринарного контроля за ввозом в страну продуктов угрожает рынку лечебного и детского питания, предупредили крупнейшие производители Danone и Nestle. Сегодня на импорт в этих категориях приходится до 90% продукции. Адаптироваться к новым правилам участники рынка не успеют, это может привести к перебоям поставок и дефициту, опасаются они. В Минсельхозе настаивают, что расширение ветеринарного контроля необходимо для борьбы с фальсификатом.

Об угрозе обеспечения российского рынка продуктами лечебного и диетического питания, в том числе детского, «Ъ» сообщила региональный вице-президент по корпоративным отношениям Danone в России и СНГ Марина Балабанова. Danone — один из крупнейших производителей детского питания в стране (бренды «Тема», «Растишка»). Как рассказала госпожа Балабанова, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.

Согласно проекту (документ опубликован на правовом портале ЕАЭС), на такие товары должны оформляться ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран. Ужесточение требований обосновывается необходимостью контроля за импортом «сыроподобной» продукции, в которой животный жир заменен на растительный, продолжает Марина Балабанова. Но под ограничительные меры попали и другие товары той же таможенной группы, в их числе пищевые продукты лечебного и профилактического питания, в частности детского, а также ряд биологически активных добавок к пище, перечисляет она.

Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.
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Кроме того, добавляют там, ограничения затронут и ингредиенты для их производства. При этом большая часть перечисленных товаров и сырья вообще не содержит компонентов животного происхождения и никогда не расценивалась в пищевой промышленности как продукты ветеринарного риска, говорит Марина Балабанова.

Это излишняя и неоправданная мера, согласны в Nestle (бренды Nan, Nestogen, Gerber), теперь контролю на границе будут подлежать категории, которые ни в одной другой стране мира не рассматриваются как несущие ветеринарные риски. При этом, добавляют в компании, поставщики и импортеры лечебного и диетического питания не готовы к новым требованиям, которые должны вступить в силу уже с 11 апреля. Оформление разрешений на ввоз такой продукции может занять более года, что приведет к срыву поставок, дефициту и негативно скажется на конечном потребителе, вторят в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Кроме того, ужесточение контроля негативно скажется на российской пищевой отрасли, добавляет Марина Балабанова.

В Danone предлагают изменить описания товаров, исключив из перечня продукцию с менее 50% животного сырья, ограничить меры контроля оформлением ветеринарных сертификатов и установить переходный период на вступление в силу решения сроком не менее 2,5 года. В долгосрочной перспективе целесообразно вернуться к вопросу о пересмотре перечня и исключения из него лечебного и диетического питания, а также пищевых добавок, считают в АЕБ.

В Минсельхозе сообщили «Ъ», что расширение перечня объектов ветеринарного контроля на товары, относящиеся к продукции детского и лечебного питания, направлено на обеспечение безопасности и выявление фальсификата.

Мера будет реализована в рамках электронной ветеринарной сертификации и никак не отразится на добросовестных поставщиках, пообещал представитель министерства. При этом в Минсельхозе напомнили, что замечания к опубликованному проекту решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут быть высказаны на соответствующей площадке. В ЕЭК не ответили на запрос «Ъ».

Анатолий Костырев

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