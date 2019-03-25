Ветеринары переходят на детское питание
В его импорте могут возникнуть перебои.
В его импорте могут возникнуть перебои.
Вводимое с апреля ужесточение мер ветеринарного контроля за ввозом в страну продуктов угрожает рынку лечебного и детского питания, предупредили крупнейшие производители Danone и Nestle. Сегодня на импорт в этих категориях приходится до 90% продукции. Адаптироваться к новым правилам участники рынка не успеют, это может привести к перебоям поставок и дефициту, опасаются они. В Минсельхозе настаивают, что расширение ветеринарного контроля необходимо для борьбы с фальсификатом.
Об угрозе обеспечения российского рынка продуктами лечебного и диетического питания, в том числе детского, «Ъ» сообщила региональный
Согласно проекту (документ опубликован на правовом портале ЕАЭС), на такие товары должны оформляться ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран. Ужесточение требований обосновывается необходимостью контроля за импортом «сыроподобной» продукции, в которой животный жир заменен на растительный, продолжает Марина Балабанова. Но под ограничительные меры попали и другие товары той же таможенной группы, в их числе пищевые продукты лечебного и профилактического питания, в частности детского, а также ряд биологически активных добавок к пище, перечисляет она.
Кроме того, добавляют там, ограничения затронут и ингредиенты для их производства. При этом большая часть перечисленных товаров и сырья вообще не содержит компонентов животного происхождения и никогда не расценивалась в пищевой промышленности как продукты ветеринарного риска, говорит Марина Балабанова.
Это излишняя и неоправданная мера, согласны в Nestle (бренды Nan, Nestogen, Gerber), теперь контролю на границе будут подлежать категории, которые ни в одной другой стране мира не рассматриваются как несущие ветеринарные риски. При этом, добавляют в компании, поставщики и импортеры лечебного и диетического питания не готовы к новым требованиям, которые должны вступить в силу уже с 11 апреля. Оформление разрешений на ввоз такой продукции может занять более года, что приведет к срыву поставок, дефициту и негативно скажется на конечном потребителе, вторят в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Кроме того, ужесточение контроля негативно скажется на российской пищевой отрасли, добавляет Марина Балабанова.
В Danone предлагают изменить описания товаров, исключив из перечня продукцию с менее 50% животного сырья, ограничить меры контроля оформлением ветеринарных сертификатов и установить переходный период на вступление в силу решения сроком не менее 2,5 года. В долгосрочной перспективе целесообразно вернуться к вопросу о пересмотре перечня и исключения из него лечебного и диетического питания, а также пищевых добавок, считают в АЕБ.
Мера будет реализована в рамках электронной ветеринарной сертификации и никак не отразится на добросовестных поставщиках, пообещал представитель министерства. При этом в Минсельхозе напомнили, что замечания к опубликованному проекту решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут быть высказаны на соответствующей площадке. В ЕЭК не ответили на запрос «Ъ».
Анатолий Костырев