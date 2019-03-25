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12:02 (мск), источник: Ведомости

Ракета для полетов на Луну может обойтись России в 740 млрд рублей

В перспективе «Роскосмос» намерен создать лунный орбитальный комплекс, тогда как США — станцию на самой планете.

Источник: AP 2019

Создание сверхтяжелой ракеты, строительство для нее стартового стола на космодроме «Восточный», производство и пуск первого экземпляра обойдутся примерно в 740 млрд руб., рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Указ о создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса президент России Владимир Путин подписал в еще феврале 2018 г., определив ее головным разработчиком Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» (РКК «Энергия»), которая входит в госкорпорацию «Роскосмос».

Сверхтяжелая ракета должна будет выводить не менее 27 т полезной нагрузки на лунную орбиту и доставлять не менее 20 т груза на поверхность Луны, рассказал Рогозин. Своей основной задачей в лунной программе «Роскосмос» считает создание лунного орбитального комплекса и изучение поверхности Луны. США для их лунной программы Gateway необходима будет альтернативная транспортная система, которая со 100% надежностью гарантирует доставку на Луну астронавтов — создать такую систему может только Россия, добавил он. Американцы ставят задачу как раз создать станцию на Луне. Бюджет Gateway составляет $21 млрд, бюджет своей лунной программы «Роскосмос» планирует защитить в этом году, сказал Рогозин.

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В 2022—2025 гг. «Роскосмос» будет проводить испытания нового космического корабля. Проект называется «Федерация», но сам корабль получит другое название. В 2025 г. корабль будет готов. Но чтобы поднять его выше МКС нужна будет сверхтяжелая ракета, объяснил Рогозин.

РКК «Энергия» летом прошлого года сообщала, что летно-конструкторские испытания сверхтяжелой ракеты планируется провести в 2028—2032 гг. Появление ракеты сверхтяжелого класса позволит создать ракетно-космический комплекс для освоения Луны. На первом этапе проекта ракета будет доставлять на лунные орбиты грузовые и пилотируемые транспортные корабли, лунные взлетно-посадочные комплексы и модули лунной орбитальной станции. Также предусмотрена высадка на поверхность Луны.

Эта ракета намного превзошла бы по грузоподъемности нынешнего лидера, ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска. Falcon Heavy может поднимать на низкую опорную орбиту Земли (около 200 км) 64 т груза, сверхтяжёлая сможет 88 т или даже 108 т в зависимости от выбранного варианта, сообщала РКК «Энергия».

РКК «Энергия» в состоянии создать ракету к 2028 г. и даже раньше при условии стабильного финансирования, отметил Рогозин. Сейчас этот проект не включен в Федеральную космическую программу (ФКП), для него в ФКП нужна отдельная подпрограмма, добавил он. Первая ступень сверхтяжелой ракеты будет состоять из первых ступеней ракеты среднего класса «Союз-5» (ее также разрабатывает РКК «Энергия», ее испытания пройдут в 2022—2025 гг.), оснащенных двигателями РД-171 — до шести блоков «Союз-5». Вторая ступень сверхтяжелой ракеты будет работать на двигателях РД-181, которые пока поставлялись только для американской ракеты Atlas. Третья ступень, возможно, будет оснащена водородным двигателем, такая возможность изучается. Это позволило бы доставлять на лунную орбиту на 10 т груза больше — 37 т, рассказал Рогозин.

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«740 млрд руб. — колоссальная сумма. “Роскосмос” как любая госкомпания заинтересован в освоении бюджетных средств, это проект гражданский, а не военный, значит можно и нужно провести его независимый финансовый аудит», — говорит член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Сверхтяжелая ракета — не самоцель, а средство для лунной программы, других задач перед ней пока нет. Поэтому хорошо бы знать, какие затраты предстоят на другие составляющие программы, например, лунную орбитальную станцию — это же бюджетные средства, нагрузка на всю российскую экономику, рассуждает Ионин.

Бюджет Федеральной космической программы (ФКП) в 2016—2025 гг. составляет 1,4 трлн руб. Сверхтяжелой ракеты и лунной программы в ФКП нет, изначально на ФКП с учетом этих программ из бюджета просили 3 трлн руб., напоминает Ионин.

Но главный вопрос — какова практическая цель освоения Луны?
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На него не могут ответить ни Россия, ни США, ни Китай, продолжает Ионин. $21 млрд на американскую Gateway — это очень мало, быстрых результатов с таким финансированием программа не даст и рискует быть заброшенной. Для сравнения — на работу МКС за 20 лет страны-участницы потратили около $150 млрд, говорит он. Лунную программу хотел перезапустить еще президент США Джордж Буш-младший. Но его преемник Барак Обама снова закрыл проект. Сейчас NASA нашла для Дональда Трампа какие-то новые аргументы, напоминает Ионин.

Сверхтяжелая ракета может стать самым дорогостоящим проектом «Роскосмоса». Например, на создание средней ракеты «Союз-5» РКК «Энергия» было выделено 61,2 млрд руб. Строительство первой очереди космодрома «Восточный» (предназначены для запуска ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», с 2016 г. состоялось четыре запуска) обошлось в 91,9 млрд руб., рассказал Рогозин. Строительство второй очереди «Восточного» для запуска ракет-носителей семейства «Ангара», в том числе тяжелой «Ангара-5А», обойдется в 38,8 млрд руб. Вторая очередь будет дешевле за счет того, что основным объектом строительства будет только стартовый комплекс, технический комплекс построен в рамках первой очереди.

​Александр Воробьев

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