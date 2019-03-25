Ракета для полетов на Луну может обойтись России в 740 млрд рублей
В перспективе «Роскосмос» намерен создать лунный орбитальный комплекс, тогда как США — станцию на самой планете.
В перспективе «Роскосмос» намерен создать лунный орбитальный комплекс, тогда как США — станцию на самой планете.
Создание сверхтяжелой ракеты, строительство для нее стартового стола на космодроме «Восточный», производство и пуск первого экземпляра обойдутся примерно в 740 млрд руб., рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Указ о создании
Сверхтяжелая ракета должна будет выводить не менее 27 т полезной нагрузки на лунную орбиту и доставлять не менее 20 т груза на поверхность Луны, рассказал Рогозин. Своей основной задачей в лунной программе «Роскосмос» считает создание лунного орбитального комплекса и изучение поверхности Луны. США для их лунной программы Gateway необходима будет альтернативная транспортная система, которая со 100% надежностью гарантирует доставку на Луну астронавтов — создать такую систему может только Россия, добавил он. Американцы ставят задачу как раз создать станцию на Луне. Бюджет Gateway составляет $21 млрд, бюджет своей лунной программы «Роскосмос» планирует защитить в этом году, сказал Рогозин.
В 2022—2025 гг. «Роскосмос» будет проводить испытания нового космического корабля. Проект называется «Федерация», но сам корабль получит другое название. В 2025 г. корабль будет готов. Но чтобы поднять его выше МКС нужна будет сверхтяжелая ракета, объяснил Рогозин.
РКК «Энергия» летом прошлого года сообщала, что
Эта ракета намного превзошла бы по грузоподъемности нынешнего лидера,
РКК «Энергия» в состоянии создать ракету к 2028 г. и даже раньше при условии стабильного финансирования, отметил Рогозин. Сейчас этот проект не включен в Федеральную космическую программу (ФКП), для него в ФКП нужна отдельная подпрограмма, добавил он. Первая ступень сверхтяжелой ракеты будет состоять из первых ступеней ракеты среднего класса «Союз-5» (ее также разрабатывает РКК «Энергия», ее испытания пройдут в 2022—2025 гг.), оснащенных двигателями РД-171 — до шести блоков «Союз-5». Вторая ступень сверхтяжелой ракеты будет работать на двигателях РД-181, которые пока поставлялись только для американской ракеты Atlas. Третья ступень, возможно, будет оснащена водородным двигателем, такая возможность изучается. Это позволило бы доставлять на лунную орбиту на 10 т груза больше — 37 т, рассказал Рогозин.
«740 млрд руб. — колоссальная сумма. “Роскосмос” как любая госкомпания заинтересован в освоении бюджетных средств, это проект гражданский, а не военный, значит можно и нужно провести его независимый финансовый аудит», — говорит
Бюджет Федеральной космической программы (ФКП) в 2016—2025 гг. составляет 1,4 трлн руб. Сверхтяжелой ракеты и лунной программы в ФКП нет, изначально на ФКП с учетом этих программ из бюджета просили 3 трлн руб., напоминает Ионин.
На него не могут ответить ни Россия, ни США, ни Китай, продолжает Ионин. $21 млрд на американскую Gateway — это очень мало, быстрых результатов с таким финансированием программа не даст и рискует быть заброшенной. Для сравнения — на работу МКС за 20 лет
Сверхтяжелая ракета может стать самым дорогостоящим проектом «Роскосмоса». Например, на создание средней ракеты «Союз-5» РКК «Энергия» было выделено 61,2 млрд руб. Строительство первой очереди космодрома «Восточный» (предназначены для запуска ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», с 2016 г. состоялось четыре запуска) обошлось в 91,9 млрд руб., рассказал Рогозин. Строительство второй очереди «Восточного» для запуска
Александр Воробьев