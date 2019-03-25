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15:10 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: Boeing форсировал создание 737 MAX, пытаясь угнаться за Airbus

Темпы создания Boeing 737 MAX были «безумными» из-за боязни американского авиаконцерна проиграть конкуренцию Airbus, пишет The New York Times.

Источник: AP 2019

Бывшие и действующие сотрудники компании рассказали изданию, что Boeing изначально намеревался создать новый самолет «с нуля», на что ушло бы примерно десять лет. Однако весной 2011 года тогдашний гендиректор компании Джеймс Макнерни-младший узнал о готовящейся сделке между American Airlines и Airbus на поставку A320neo, что означало бы для Boeing потерю доминирующего положения на рынке. Тогда руководство американского производителя решило отменить создание нового лайнера, а вместо этого в срочном порядке обновить Boeing 737.

Проект 737 MAX был запущен уже через три месяца, еще через шесть месяцев компания уже подготавливала полетную документацию нового лайнера. В сентябре 2012 года Boeing начал предлагать новый самолет авиакомпаниям, а в июле 2013-го была оформлена его окончательная конфигурация.

Первый самолет 737 MAX 8 был выпущен в ноябре 2015 года — весь цикл создания лайнера занял порядка четырех лет.
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Один из бывших дизайнеров авиаконцерна, работавший над 737 MAX, рассказал газете, что тогда за неделю делалось по 16 технических чертежей для нового лайнера — вдвое больше обычного. Их утверждали вдвое быстрее обычного, а менеджеры выдергивали людей из других департаментов концерна, если кто-то покидал проект. А один из технических инженеров рассказал изданию, что ему приходили сырые чертежи, без четких указаний, какие инструменты использовать для прокладки проводки в новом самолете. Ему говорили, что все недоработки будут исправлены «позднее по ходу работы».

Сегодня же стало известно о том, что Boeing в 2018 году потратила $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и других ведомствах. Компания использовала связи и влияние, чтобы добиться ослабления государственного надзора и получить больше полномочий по оценке безопасности своих самолетов.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта США уже начало проверять процесс сертификации самолета Boeing 737 MAX 8 после двух схожих авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых в общей сложности погибли 346 человек. По информации СМИ, в ходе сертификации лайнера инженеры FAA фактически переложили большую часть полномочий по оценке безопасности на инженеров Boeing. При этом еще в ходе первоначальных тестов были выявлены недостатки системы улучшения маневренных характеристик.

Кирилл Сарханянц

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