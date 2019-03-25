NYT: Boeing форсировал создание 737 MAX, пытаясь угнаться за Airbus
Темпы создания Boeing 737 MAX были «безумными»
Темпы создания Boeing 737 MAX были «безумными»
Бывшие и действующие сотрудники компании рассказали изданию, что Boeing изначально намеревался создать новый самолет «с нуля», на что ушло бы примерно десять лет. Однако весной 2011 года тогдашний гендиректор компании Джеймс
Проект 737 MAX был запущен уже через три месяца, еще через шесть месяцев компания уже подготавливала полетную документацию нового лайнера. В сентябре 2012 года Boeing начал предлагать новый самолет авиакомпаниям, а в июле 2013-го была оформлена его окончательная конфигурация.
Один из бывших дизайнеров авиаконцерна, работавший над 737 MAX, рассказал газете, что тогда за неделю делалось по 16 технических чертежей для нового лайнера — вдвое больше обычного. Их утверждали вдвое быстрее обычного, а менеджеры выдергивали людей из других департаментов концерна, если
Сегодня же стало известно о том, что Boeing в 2018 году потратила $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и других ведомствах. Компания использовала связи и влияние, чтобы добиться ослабления государственного надзора и получить больше полномочий по оценке безопасности своих самолетов.
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта США уже начало проверять процесс сертификации самолета Boeing 737 MAX 8 после двух схожих авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых в общей сложности погибли 346 человек. По информации СМИ, в ходе сертификации лайнера инженеры FAA фактически переложили большую часть полномочий по оценке безопасности на инженеров Boeing. При этом еще в ходе первоначальных тестов были выявлены недостатки системы улучшения маневренных характеристик.
Кирилл Сарханянц