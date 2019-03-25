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13:59 (мск), источник: Ведомости

Матвиенко предложила использовать труд заключенных в рамках госзаказа

Труд осужденных можно использовать в рамках государственного и муниципального заказа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в верхней палате парламента.

По словам спикера, необходим поиск «альтернативных подходов к использованию труда осужденных с учетом специфики учреждений уголовно-исполнительной системы» (цитата по «Интерфаксу»). «В целях обеспечения загрузки учреждений уголовно-исполнительной системы мне представляется возможным обсудить вопрос об обеспечении их государственными и муниципальными заказами», — сказала она.

У ФСИН есть положительный опыт привлечения заключенных, к примеру, к переработке твердых коммунальных отходов, обратила внимание спикер. Также она отметила, что законом о контрактной системе (госзакупках) предсмотрены преференции для учреждений уголовно-исполнительной системы. Матвиенко добавила, что при этом должны строго соблюдаться условия безопасности труда.

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Как сообщала в марте 2019 г. ФСИН, осужденные в настоящее время трудятся на производственных объектах подразделений уголовно-исполнительной системы и их партнеров. Ежегодно исправительные учреждения производят продукции, выполняют работ и оказывают услуг в объеме более 32 млрд. руб. В частности, заключенные занимаются производством готовых металлических изделий, машин, мебели, одежды, обуви и швейных изделий, а также лесозаготовкой.

В июле 2018 г. Матвиенко предложила реформировать ФСИН, отделив функции контроля и охраны от функций перевоспитания и социализации. Последние должна выполнять гражданская служба, подчеркнула она. Заявление спикер сделала после того, как «Новая газета» опубликовала видеозапись с пытками заключенного. Вслед за публикацией кадров было возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 26 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). Руководитель ФСИН Геннадий Корниенко призвал не спешить с реформой ведомства.

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