Магазины и кафе смогут сэкономить на электричестве. Раньше так делали только заводы Дерипаски

Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 20 марта, пишет РБК со ссылкой на копию документа. Издание поясняет, что такое управление потреблением электроэнергии называется demand response (управление спросом на электроэнергию).
Этот способ позволяет отказаться от так называемой дорогой пиковой генерации. Речь идет об энергоблоках, за обслуживание которых потребителям приходится платить все 12 месяцев, хотя они нужны всего несколько часов в год, объяснил изданию, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Участники demand response снижают и общую цену электроэнергии в стране, отметил он.
Механизм заработал в России в 2017 году. До этого его разрешали использовать только крупным компаниям — единственным бизнесменом, применившим схему, стал Олег Дерипаска. В Vygon Consulting подсчитали, что его заводам UC Rusal удалось сэкономить около 50 млн руб.
Теперь мелкие потребители тоже смогут участвовать в demand response. Они смогут снижать потребление с середины 2019 года. Объем максимальной разгрузки составит 50 МВт.
Правительство протестирует механизм, чтобы понять, будет ли такая услуга пользоваться спросом у бизнеса. К сентябрю 2020 года Минэнерго должно доложить кабмину о том, стоит ли развивать управляемое потребление на российском рынке.