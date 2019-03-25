Минфин России предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минимальную отпускную цену за 0,75 л игристого вина с завода-производителя предлагается повысить со 115 рублей до 143 рублей, оптовую цену — со 133 рублей до 172 рублей. Пока минимальная розничная стоимость шампанского в России составляет 164 рубля за 0,75 л.
«Установление минимальных цен является частью комплекса мер по борьбе с оборотом нелегальной и фальсифицированной алкогольной продукции. Проект приказа устанавливает минимальные цены на игристые вина (шампанское) в соответствии с текущей ситуацией на отечественном рынке, — говорится в пояснительной записке к приказу. — Повышение минимальных цен на игристые вина (шампанское) позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации».
Увеличить розничную стоимость игристых вин предлагается в связи с повышением в 2016—2019 годах ставок акциза, НДС и тарифов на электроэнергию, а также введения марочного учета, изменения цены федеральных специальных марок, стоимости винограда и комплектующих.
«Данные меры будут способствовать защите отечественного производителя и, как следствие, развитию виноградарства и виноделия в Российской Федерации. Реализация приказа обеспечит устойчивую работу предприятий, легализацию рынка и, соответственно, увеличение поступления средств в бюджетную систему РФ», — считают в Минфине.