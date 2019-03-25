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16:26 (мск), источник: Фонтанка

Минфин России предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Министерство финансов предложило увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристые вина до 207 рублей за 0,75 л. Проект приказа опубликован 25 марта на портале правовой информации.

Источник: AP 2019

Минимальную отпускную цену за 0,75 л игристого вина с завода-производителя предлагается повысить со 115 рублей до 143 рублей, оптовую цену — со 133 рублей до 172 рублей. Пока минимальная розничная стоимость шампанского в России составляет 164 рубля за 0,75 л.

«Установление минимальных цен является частью комплекса мер по борьбе с оборотом нелегальной и фальсифицированной алкогольной продукции. Проект приказа устанавливает минимальные цены на игристые вина (шампанское) в соответствии с текущей ситуацией на отечественном рынке, — говорится в пояснительной записке к приказу. — Повышение минимальных цен на игристые вина (шампанское) позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации».

Увеличить розничную стоимость игристых вин предлагается в связи с повышением в 2016—2019 годах ставок акциза, НДС и тарифов на электроэнергию, а также введения марочного учета, изменения цены федеральных специальных марок, стоимости винограда и комплектующих.

«Данные меры будут способствовать защите отечественного производителя и, как следствие, развитию виноградарства и виноделия в Российской Федерации. Реализация приказа обеспечит устойчивую работу предприятий, легализацию рынка и, соответственно, увеличение поступления средств в бюджетную систему РФ», — считают в Минфине.

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