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17:58 (мск), источник: Ведомости

Бывший гендиректор «Росгеологии» прокомментировал свою отставку

Он не исключил, что одной из причин стал арест его бывшего первого заместителя Руслана Горринга.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

25 марта Роман Панов передал полномочия гендиректора «Росгеологии» своему первому заместителю Сергею Сучкову, сообщила пресс-служба компании. Он назначен временно исполняющим обязанности гендиректора.

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О досрочной отставке Панова стало известно в пятницу. «Поступила соответствующая директива правительства, Росимущество выпустило распоряжение», — говорила тогда замминистра экономического развития Оксана Тарасенко (цитата по «Интерфаксу»). Росимуществу принадлежит «Росгеология».

Панов возглавлял «Росгеологию» последние шесть лет. В прошлом году его контракт был продлен на пять лет. Кадровое решение связано с «плановой ротацией», приводятся слова заместителя министра природных ресурсов и экологии, руководителя Роснедр Евгения Киселева в сообщении «Росгеологии». Он поблагодарил Панова «за вклад в развитие холдинга и отечественной геологоразведочной отрасли в целом». Панов остается членом совета директоров «Росгеологии».

Но сам Панов не исключил, что на решение о его отставке повлиял арест его бывшего первого заместителя Руслана Горринга. Росимущество «принимает взвешенные решения», поскольку видит ситуацию шире, чем менеджмент компании, учитывает внешние, внутренние обстоятельства, в том числе влияющие на ее репутацию, сказал Панов журналистам.

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Горринг покинул «Рогелогию» в конце января после того, как была опубликована видеозапись стрима, который он вел. На кадрах Горринг, используя нецензурную брань, угрожал во время компьютерной игры другим игрокам и рассказывал о своей работе в «Росгеологии». После появления этого видео министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга, а Панову объявил выговор.

В марте Горринг был задержан во «Внуково», а потом арестован на два месяца. Следственный комитет России (СКР) предъявил ему обвинения в посредничестве при получении взятки и в мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство сообщило, что впервые уголовное дело против Горринга было возбуждено около восьми лет назад. Однако, как утверждал СКР, он тогда скрылся от следствия, а его прежняя фамилия была Ганижев, которую он сменил на Горринг.

В «Росгеологии» не знали о том, что у Горринга были поддельные документы, сообщил Панов: «На момент принятия его на работу данных о наличии у него неурегулированных отношений с правоохранительными органами не было. Человек, оформляющийся на такую должность [первый заместитель гендиректора генди⁠ректора «Росгеологии"] проходит проверку даже не структурами безопасности холдинга, а соответствующими правоохранительными органами».

Галина Старинская

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