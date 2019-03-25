Бывший гендиректор «Росгеологии» прокомментировал свою отставку
Он не исключил, что одной из причин стал арест его бывшего первого заместителя Руслана Горринга.
Он не исключил, что одной из причин стал арест его бывшего первого заместителя Руслана Горринга.
25 марта Роман Панов передал полномочия гендиректора «Росгеологии» своему первому заместителю Сергею Сучкову, сообщила
О досрочной отставке Панова стало известно в пятницу. «Поступила соответствующая директива правительства, Росимущество выпустило распоряжение», — говорила тогда замминистра экономического развития Оксана Тарасенко (цитата по «Интерфаксу»). Росимуществу принадлежит «Росгеология».
Панов возглавлял «Росгеологию» последние шесть лет. В прошлом году его контракт был продлен на пять лет. Кадровое решение связано с «плановой ротацией», приводятся слова заместителя министра природных ресурсов и экологии, руководителя Роснедр Евгения Киселева в сообщении «Росгеологии». Он поблагодарил Панова «за вклад в развитие холдинга и отечественной геологоразведочной отрасли в целом». Панов остается членом совета директоров «Росгеологии».
Но сам Панов не исключил, что на решение о его отставке повлиял арест его бывшего первого заместителя Руслана Горринга. Росимущество «принимает взвешенные решения», поскольку видит ситуацию шире, чем менеджмент компании, учитывает внешние, внутренние обстоятельства, в том числе влияющие на ее репутацию, сказал Панов журналистам.
Горринг покинул «Рогелогию» в конце января после того, как была опубликована видеозапись стрима, который он вел. На кадрах Горринг, используя нецензурную брань, угрожал во время компьютерной игры другим игрокам и рассказывал о своей работе в «Росгеологии». После появления этого видео министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга, а Панову объявил выговор.
В марте Горринг был задержан во «Внуково», а потом арестован на два месяца. Следственный комитет России (СКР) предъявил ему обвинения в посредничестве при получении взятки и в мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство сообщило, что впервые уголовное дело против Горринга было возбуждено около восьми лет назад. Однако, как утверждал СКР, он тогда скрылся от следствия, а его прежняя фамилия была Ганижев, которую он сменил на Горринг.
В «Росгеологии» не знали о том, что у Горринга были поддельные документы, сообщил Панов: «На момент принятия его на работу данных о наличии у него неурегулированных отношений с правоохранительными органами не было. Человек, оформляющийся на такую должность [первый заместитель гендиректора гендиректора «Росгеологии"] проходит проверку даже не структурами безопасности холдинга, а соответствующими правоохранительными органами».
Галина Старинская