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18:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Nordwind запретили далеко летать

Росавиация ограничила ей сертификат эксплуатанта.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Росавиация после внеплановой февральской проверки ввела ограничения на полеты авиакомпании Nordwind — с 25 марта перевозчик может летать только по маршрутам, пролегающим на расстоянии не более часа лета от запасных аэродромов. Мера вызвана нарушениями компании при подготовке пилотов и нехваткой технического персонала, что снижает уровень безопасности полетов. Эксперты считают, что ограничение окажет негативное влияние на перевозчика с дальнемагистральным флотом. Чтобы не пропустить начало высокого сезона в мае, перевозчику нужно исправить выявленные Росавиацией нарушения за месяц.

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind (принадлежит туроператору Pegas Touristic), говорится в сообщении регулятора. Приказ главы ведомства Александра Нерадько от 25 марта предписывает «ввести ограничение в действие сертификата эксплуатанта № 516 ООО “Северный ветер” в части аннулирования специальных разрешений, указанных в эксплуатационных спецификациях касающихся полетов с применением правил ETOPS, на всех ВС эксплуатанта».

В Росавиации объяснили, что ограничение обязывает выстраивать маршрутную сеть авиакомпании таким образом, чтобы в каждой точке маршрута до ближайшего аэродрома было не более часа лета.

В ходе внеплановой проверки перевозчика в феврале агентство выявило несоответствия в прохождении пилотами компании обучения по программам подготовки к полетам по правилам ETOPS, выполнение полетов на не прошедших техобслуживание судах и нехватку необходимого технического персонала.

«Авиакомпания ООО “Северный ветер” может осуществлять полеты с учетом имеющего ограничения в сертификате эксплуатанта. Ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании и направлено на повышение уровня безопасности полетов», — говорится в сообщении регулятора.

Дозвониться до представителя авиакомпании не удалось. Согласно сайту авиакомпании, в ее парк из 30 самолетов входят дальнемагистральные Boeing 777−200ER (6 штук), Boeing 777−300ER (3 штуки) и Airbus A330−200 (2 штуки).

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что ограничение сертификата эксплуатанта в любом случае ударит по экономике предприятия: дальнемагистральный флот авиакомпании обусловливает наличие маршрутов над водным пространством, вдали от аэродромов. Чтобы обеспечить загрузку, часть парка придется перебрасывать на новые направления, соответствующие требованиям Росавиации. По мнению эксперта, с учетом отсутствия ограничений в отношении «родственной» авиакомпании «Икар» (также связана с Pegas Touristic) руководство Nordwind может организовать «маневр флота», переведя его в состав второго перевозчика.

Олег Пантелеев отмечает, что для снятия ограничений перевозчик должен провести переобучение персонала до высокого сезона, который начинается в мае. «Первый квартал и первая половина второго квартала — планово-убыточные для большинства игроков, но к началу высокого сезона перевозчику нужно выставить провозные емкости, чтобы получить прибыль», — говорит господин Пантелеев.

Герман Костринский

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