Кредитная перегрузка
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов.
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов.
По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Количество таких заемщиков резко выросло в прошлом году и сейчас превышает 8 млн человек. Между тем уже осенью условия выдачи им кредитов могут резко ужесточиться. Эксперты отмечают, что это повлияет прежде всего на граждан с небольшим уровнем дохода и повлечет их уход в теневой сектор.
Согласно оценке БКИ ОКБ (входит в тройку крупнейших), за 2018 год значительно выросли количество и доля заемщиков, у которых показатель долговой нагрузки превышает 50%. Оценка проводилась на основании информации из кредитных историй и агрегированных данных по указанным кредиторами доходам заемщиков. По состоянию на 1 марта 2019 года больше половины своего дохода на погашение ссуд отдавали 14,6% (8,23 млн человек) от всех заемщиков. Показатель растет с 2017 года. Так, в 2016 и 2017 годах он находился на уровне 12,7%, в 2018 году составил 13,8%.
При этом среди закредитованных граждан 53% (4,33 млн человек) имеют месячный доход от 20 тыс. до 50 тыс. руб., 26% (2,19 млн) — менее 20 тыс. руб., 21% (1,7 млн) — более 50 тыс. руб. По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, к повышению значения PTI может приводить возросшая активностью кредиторов, которые предлагают заемщикам все большие суммы: «Средняя сумма потребкредита только за прошлый год выросла почти на 40%, превысив 180 тыс. руб., а в отдельных банках она составляет 600−700 тыс. руб.».
Концепцию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) Банк России представил в октябре 2017 года, исполняя поручение президента Владимира Путина, данное в конце 2016 года. Методом выбрали PTI, когда показатель рассчитывается как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и займам и по вновь выдаваемому кредиту к его среднемесячному доходу.
Предельный уровень долговой нагрузки пока не определен, однако в феврале глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что Госдума может законодательно закрепить его в размере, который не превышает 50% дохода гражданина. Рассчитывать ПДН, если ссуда более 10 тыс. руб., кредиторы будут должны с 1 октября, при превышении предельного показателя они будут применять повышенные коэффициенты риска, что сделает невыгодной выдачу таких ссуд.
Сейчас прямых ограничений нет. Но, согласно закону «О потребительском кредите (займе)», при обращении заемщика за кредитом или займом более 100 тыс. руб. кредитор обязан сообщить заемщику, что, если общий размер платежей по всем имеющимся кредитным обязательствам будет превышать 50% дохода заемщика, существует риск неисполнения им обязательств и применения штрафных санкций.
В ЦБ «Ъ» сообщили, что проводят обследование банков с целью получения распределения долговой нагрузки заемщиков по кредитам, предоставленным в первом квартале 2019 года, и уровня риска по ним. Исходя из них и будет произведена калибровка надбавок к коэффициентам риска. «В случае сохранения избыточных темпов роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России может дополнительно увеличить надбавки по ним в зависимости от ПСК с учетом значений показателя долговой нагрузки физического лица», — добавили там.
Кредиторы указывают, что учитывают рекомендации относительно риска выдачи ссудам людям с РTI более 50%, однако это не всегда является определяющим фактором. «Банки при оценке кредитоспособности заемщика учитывают ряд факторов, в том числе, например, сколько именно кредитов обслуживает заемщик», — говорит зампред правления
«Даже при превышении порога в 50% заемщику могут одобрить кредитную карту или целевой кредит, который он будет успешно обслуживать», — добавляет
По словам гендиректора МФК «Мани Фанни» Александра Шустова, потребность в займах до зарплаты становится выше, поскольку люди пытаются поддерживать уровень жизни, который у них был до кризиса.
Эксперты отмечают, что установление заградительных коэффициентов риска по ссудам с PTI более 50% может лишить значительную часть граждан доступа к кредитным средствам. При этом, по словам аналитика ГК АЛОР Алексея Антонова, данные ограничения в полной мере не решат проблему высокой долговой нагрузки. «Необходимость в деньгах у граждан не сократится, а значит, они будут уходить в теневой сектор, что сделает их нагрузку запредельной», — заключает он.
Светлана Самусева