Суд Лондона поддержал Baring Vostok в споре с совладельцем банка «Восточный»
Суд обязал Артема Аветисяна отказаться от попыток исполнения
Суд обязал Артема Аветисяна отказаться от попыток исполнения
Лондонский международный арбитражный суд поддержал инвестфонд Baring Vostok, основатель которого Майкл Калви арестован в России по обвинению в мошенничестве, в споре с совладельцем банка «Восточный» Артемом Аветисяном. Об этом сообщила во вторник, 26 марта, газета Financial Times.
Суд обязал Аветисяна отказаться от планов исполнения
«Финвижн холдингс» претендует на 9,99% акций «Восточного». Этот пакет принадлежит кипрской Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций банка. Аветисяну принадлежит 32,02%, у члена совета директоров банка Шерзода Юсупова — 4,8%.
«Финвижн холдингс» подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием арестовать акции. Представители Evision Holdings ранее ходатайствовали о перерыве в рассмотрении иска, так как получили из лондонского суда документ, запрещающий компаниям рассматривать это дело в другом суде. Представитель Evison Holdings Дмитрий Савочкин пояснил «Интерфаксу», что между компанией Evison и «Финвижн» заключен договор опциона на эти акции. Соглашение подчинено английскому праву и в нем содержится арбитражная оговорка о передаче всех споров, касающихся этого соглашения, на рассмотрение Лондонского международного третейского суда.
По версии Юсупова, Калви в сговоре с Зюзиным и Дельпалем ввели его в заблуждение и смогли списать задолженность ПКБ перед «Восточным» на 2,5 млрд рублей, передав банку 59,9% люксембургской IFTG (справедливая цена пакета, как утверждает Юсупов, составляла 600 000 рублей). Калви обвинения отрицает и считает, что причиной преследования стал акционерный конфликт в «Восточном».