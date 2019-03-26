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11:43 (мск), источник: Forbes

Суд Лондона поддержал Baring Vostok в споре с совладельцем банка «Восточный»

Суд обязал Артема Аветисяна отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что позволило бы ему и его партнерам получить контроль над банком.

Лондонский международный арбитражный суд поддержал инвестфонд Baring Vostok, основатель которого Майкл Калви арестован в России по обвинению в мошенничестве, в споре с совладельцем банка «Восточный» Артемом Аветисяном. Об этом сообщила во вторник, 26 марта, газета Financial Times.

Суд обязал Аветисяна отказаться от планов исполнения колл-опционов, которые позволили бы ему и его партнерам получить контроль над «Восточным». Постановление суда дает Baring Vostok право обратиться по этому поводу с иском к компании Аветисяна «Финвижн холдингс», отмечает FT.

«Финвижн холдингс» претендует на 9,99% акций «Восточного». Этот пакет принадлежит кипрской Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций банка. Аветисяну принадлежит 32,02%, у члена совета директоров банка Шерзода Юсупова — 4,8%.

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«Финвижн холдингс» подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием арестовать акции. Представители Evision Holdings ранее ходатайствовали о перерыве в рассмотрении иска, так как получили из лондонского суда документ, запрещающий компаниям рассматривать это дело в другом суде. Представитель Evison Holdings Дмитрий Савочкин пояснил «Интерфаксу», что между компанией Evison и «Финвижн» заключен договор опциона на эти акции. Соглашение подчинено английскому праву и в нем содержится арбитражная оговорка о передаче всех споров, касающихся этого соглашения, на рассмотрение Лондонского международного третейского суда.

Из-за неисполнения колл-опциона в банке «Восточный» начался конфликт акционеров. В феврале Юсупов подал заявление в ФСБ. По нему были арестованы Калви, а также менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и экс-предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев.

По версии Юсупова, Калви в сговоре с Зюзиным и Дельпалем ввели его в заблуждение и смогли списать задолженность ПКБ перед «Восточным» на 2,5 млрд рублей, передав банку 59,9% люксембургской IFTG (справедливая цена пакета, как утверждает Юсупов, составляла 600 000 рублей). Калви обвинения отрицает и считает, что причиной преследования стал акционерный конфликт в «Восточном».

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