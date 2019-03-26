Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бьют по всем фронтам: США приняли меры, испугавшись газа РФ в ЕС
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС»
Как убежать от инфаркта: инструкция
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2»
В России нашли десятки бесплатных квартир
Бразильцы не захотели в НАТО и обрушили рейтинг своего президента Бразильцы не оценили диалог своего президента с Дональдом Трампом
Администрация московского роддома уточнила информацию о кори
Кениец получил премию в миллион долларов как лучший учитель мира
Племянник Пугачевой попал под машину
Ребенка трижды изнасиловали в больнице - СМИ
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
Семейные ценности 73-летнего Владимира Преснякова-старшего
В моду вошли шапочки для плавания (и мы не шутим!)
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Фоторепортажи
12В Москве простились с Юлией Началовой
15Хроника Даманского конфликта
11:25 (мск), источник: Inc.Russia

Реализация законопроекта о «суверенном рунете» подорожала до 30 мрлд рублей

Правительство планирует выделить на исполнение закона об изоляции российского интернета около 30 млрд руб. Это на 10 млрд руб. больше суммы, которую называл автор инициативы, сенатор Андрей Клишас.

Источник: Panumas Nikhomkhai/CC0

Сумма в 30 млрд руб. указана в проекте «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика», пишет РБК.

Около 20,8 млрд руб. из бюджета выделят на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента интернета. Еще еще 4,5 млрд руб. понадобится на сбор информации об интернет-адресах, а 5,5 млрд руб. — на разработку программно-аппаратных средств для мониторинга и сбора информации.
Новость
На изоляцию интернета в России хотят потратить 20 млрд рублей. Зачем? Это «новый железный занавес»?

Ранее примерную оценку расходов на создание «суверенного рунета» озвучивал только сенатор Клишас, автор соответствующего законопроекта. Он говорил, что создание защищенного сегмента интернета обойдется в 20 млрд. руб.

Источник в крупном операторе связи рассказал изданию, что пока оценить затраты на реализацию законопроекта невозможно. Чтобы понять, во сколько обойдется установка и обслуживание необходимого оборудования, нужно знать требования к нему, объяснил собеседник издания.

Законопроект о «суверенном рунете» Андрей Клишас и Андрей Луговой внесли в Госдуму в середине декабря 2018 года. Авторы документа разработали его «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

Читайте также

 Минфин предложил повысить цены на шампанское для создания «нормальной конкурентной среды»
Huawei запустит собственный музыкальный сервис в России
В США принят акт против российских энергопоставок в Европу
Власти Казахстана признали негатив из-за переименования Астаны
Медведеву назвали фальшивкой за отказ благодарить Тутберидзе
Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры
Житель Британии нашел на свалке цилиндр и портсигар Черчилля
Ученые связали внешность женщины и ее карьерный рост
Спорт
«Лешу Миранчука не люблю»: Черчесов ответил на вопросы детей Еще одна пресс-конференция главного тренера сборной России
Hi-Tech
Ни одного устройства: что показала Apple Подписка на новости, игры, сериалы и кино.
Авто
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка Такой сценарий в руководстве СП Ford Sollers рассматривают в рамках новой глобальной реорганизации бизнеса американского автопроизводителя
Кино
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино По данным журналистов, актриса планирует покинуть Лос-Анджелес и «начать жизнь с чистого листа»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Вера Брежнева готовится стать многодетной мамой Певица заявила, что планирует много детей
Леди
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась Звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и удивила фанатов
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь