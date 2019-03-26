Реализация законопроекта о «суверенном рунете» подорожала до 30 мрлд рублей

Сумма в 30 млрд руб. указана в проекте «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика», пишет РБК.
Около 20,8 млрд руб. из бюджета выделят на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента интернета. Еще еще 4,5 млрд руб. понадобится на сбор информации об интернет-адресах, а 5,5 млрд руб. — на разработку программно-аппаратных средств для мониторинга и сбора информации.
Ранее примерную оценку расходов на создание «суверенного рунета» озвучивал только сенатор Клишас, автор соответствующего законопроекта. Он говорил, что создание защищенного сегмента интернета обойдется в 20 млрд. руб.
Источник в крупном операторе связи рассказал изданию, что пока оценить затраты на реализацию законопроекта невозможно. Чтобы понять, во сколько обойдется установка и обслуживание необходимого оборудования, нужно знать требования к нему, объяснил собеседник издания.
Законопроект о «суверенном рунете» Андрей Клишас и Андрей Луговой внесли в Госдуму в середине декабря 2018 года. Авторы документа разработали его «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».