Развал «российского дела» в США: что будет с рублем
Как влияет на курс рубля окончание расследования связи Трампа с Россией.
Как влияет на курс рубля окончание расследования связи Трампа с Россией.
Провалившееся расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, который не смог выявить сговора между Трампом и Россией, станет одним из поводов для краткосрочного укрепления рубля, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Сейчас рублю помогает укрепиться и налоговый период. Однако вряд ли неудавшееся расследование означает снятие санкционных рисков для России, так что будущее рубля
На открытии торгов на московской бирже во вторник, 26 марта, рубль продолжил укрепляться: на 10.05 МСК курс доллара составил 64,05 руб. (-0,035). К 13.10 американская валюта чуть отыграла позиции — до 64,24.
«Поскольку в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера не было обнаружено подтверждений сговора Дональда Трампа с Россией, это может временно поддержать российскую валюту в связи с возможным ослаблением рисков активизации антироссийских санкций», — отмечает Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».
Благодаря тому, что общий итог доклада не выявил причастности России к выборам в США в 2016 году, для российской валюты появился еще один поддерживающий фактор в виде временного исчезновения введения дополнительных санкций, соглашается Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.
Напомним, в воскресенье, 24 марта, стало известно об итогах двухлетнего расследования Роберта Мюллера о связях между Дональдом Трампом и Россией. Это расследование вели бывший директор ФБР, а также 19 юристов и 40 агентов спецслужб. Сговора между Дональдом Трампом и Россией в итоге не выявлено.
«Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или
Администрация президента США считает ключевые выводы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера полным оправданием Дональда Трампа и призывает всех американцев принять эти заключения, прокомментировал итоги доклада
Краткосрочно рубль будет оставаться стабильным, однако, если говорить про долгосрочную тенденцию, то доклад Мюллера вряд ли хоть
На данный момент США проводят четкую, понятную экономическую политику, а именно, защиты своих
бизнес-интересови устранения конкурентов по всему миру, поэтому абсолютно не важно, какой будет причина для оказания давления на Россию.
По его мнению, в долгосрочной перспективе вероятность дальнейшего снижения курса рубля достаточно высока. Среди факторов — усиливающееся санкционное давление, падение мировой экономики, перечисляет Капустянский.
Вряд ли антироссийские настроения развеются с публикацией этого доклада, так как противоречия в отношениях России и США прослеживаются уже на фундаментальном уровне, соглашается и Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».
Если анализировать торги на московской бирже в понедельник, 25 марта, то рубль умеренно укреплялся благодаря операциям отечественных экспортеров, которым необходимо приобрести родную валюту для уплаты налогов: НДПИ, НДС и акцизов, указывает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.
При этом укрепление рубля продолжится и дальше. В четверг экспортерам также предстоит уплата налога на прибыль, говорит Николаев.
По словам эксперта, в целом сейчас гораздо сильнее на курс влияет ситуация на глобальном рынке: риск замедления темпов роста крупнейших экономик увеличивается, о чем свидетельствует недавнее решение ФРС повременить с ужесточением
Таким образом, благодаря активным покупкам со стороны экспортеров курс вполне может вернуться в ближайшее время к уровню в 63,80 за доллар, считает Николаев.
Цены на «черное золото» также растут. Так, на торгах в понедельник, 25 марта, майский фьючерс на нефть марки Brent колебался в районе $66−67 за баррель.
«Рубль находится сейчас под влиянием сезона сдачи годовых налоговых деклараций, и сейчас он будет укрепляться», — констатирует Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».