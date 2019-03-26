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13:41 (мск), источник: Ведомости

Facebook удалил более 1900 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

Источник: Reuters

По ее данным, люди, стоявшие за этой активностью, использовали фейковые аккаунты, которые в большинстве своем вели группы и страницы, размещавшие спам-контент. Также они размещали контент, который касался конфликта на востоке Украины, украинского патриотизма, ситуации в Крыму и проблем беженцев, отметил Facebook.

Facebook отчитался также об удалении еще 725 страниц, связанных с Ираном, Македонией и Косовом.

Ранее Facebook уже удалял страницы, в том числе связанные с Россией, за подозрительное поведение. В августе 2018 г. это коснулось 652 страниц, связанных с Ираном и Россией, а в ноябре того же года — нескольких десятков подозрительных аккаунтов, которые велись в основном на русском и французском языках.

В январе этого года Facebook удалил аккаунты и страницы за согласованные, вводящие в заблуждение посты. Большая часть постов, по данным соцсети, происходила из России и велась сотрудниками информагентства Sputnik.

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