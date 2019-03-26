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13:54 (мск), источник: RNS

Силуанов назвал способ повысить пенсии до уровня 20% от зарплаты

Новая система накопительных пенсий — система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — позволит увеличить пенсию до 20% от уровня заработной платы, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания итоговой коллегии Минфина.

Источник: Reuters
Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличить пенсии наших пенсионеров… Индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсию до 20% от уровня заработной платы. А также, согласно бухгалтерии службы финансовой, около 1,5% валового внутреннего продукта.
Антон Силуанов
первый вице-премьер, министр финансов

Силуанов добавил, что законопроект об ИПК уже подготовлен.

«Мы предусматриваем повышать объёмы долгосрочных сбережений и системы пенсионных накоплений. У нас такая задача стоит уже на этот год. Часть задачи уже была решена. Мы продвинулись. Подготовили законопроект, который предусматривает создание базы для пенсионного капитала», — сказал вице-премьер.

Минфин и ЦБ представили новую модель формирования пенсионных накоплений в сентябре 2016 года. Согласно этой модели, граждане должны были включаться в ИПК автоматически, Минтруд выступал против автоматического включения.

В 2017 году зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Банк России отказался от идеи автоподписки в модели индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и решил перейти к авторегистрации участников новой добровольной накопительной системы.

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Летом 2018 года Минфин разместил на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о начале разработки законопроекта об ИПК, но текст законопроекта не был опубликован. В декабре Силуанов объяснил перенос обсуждения законопроекта тем, что в 2018 году были реализованы другие изменения в пенсионной системе, связанные с повышением пенсионного возраста.

Уже в 2019 году в интервью «Российской газете» финансовый омбудсмен Юрий Воронин заявил, что в законопроекте об ИПК планируется предусмотреть, что сотрудники с низким уровнем доходов не будут включаться в систему ИПК по умолчанию. Обсуждение такой идеи подтверждал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он подчеркивал, что граница уровня дохода пока не установлена. По мнению Моисеева, накопительная пенсия нужна тем людям, которые могут себе позволить какую-то часть зарплаты откладывать.

Швецов также заявил что идея включения граждан ИПК по умолчанию в зависимости от уровня дохода может быть разумной, так как механизм должен создавать удобства для населения, а при автоматическом включении всех в механизм ряду граждан придется писать отказ.

В начале марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство пока не обсуждало указанный законопроект, а Моисеев заявил, что законопроект пока «завис».

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