Медведев: налоги в ближайшие шесть лет повышать не будут
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил
По словам председателя правительства, в течение ближайших шести лет налоги корректироваться не должны.
«Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконным актами. При этом фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шесть лет корректироваться не должны», — пояснил премьер (цитата по ТАСС).
Как напомнил Медведев, решение повысить НДС с 18% до 20% было принято властями, чтобы найти средства на реализацию нацпроектов. «Решение, действительно, было совсем нелегким, рассматривались разные варианты», — рассказал он.
Как ранее выяснил «Ъ», четверка
Предприниматели, опасающиеся роста фискальной и административной нагрузки, настаивают на отдельном рамочном законе о таких платежах.