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15:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: налоги в ближайшие шесть лет повышать не будут

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.

Источник: РИА "Новости"

По словам председателя правительства, в течение ближайших шести лет налоги корректироваться не должны.

«Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконным актами. При этом фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шесть лет корректироваться не должны», — пояснил премьер (цитата по ТАСС).

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Как напомнил Медведев, решение повысить НДС с 18% до 20% было принято властями, чтобы найти средства на реализацию нацпроектов. «Решение, действительно, было совсем нелегким, рассматривались разные варианты», — рассказал он.

Как ранее выяснил «Ъ», четверка бизнес-объединений — Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» отправили Владимиру Путину письмо с заявлением о своем несогласии с предложением Минфина ввести шесть основных неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ.

Предприниматели, опасающиеся роста фискальной и административной нагрузки, настаивают на отдельном рамочном законе о таких платежах.

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