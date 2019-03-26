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15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай присваивает себе российские бренды

Агрохолдинги столкнулись с проблемами на рынке КНР.

Выход на китайский рынок для российских пищевых компаний может оказаться проблематичным. Первые производители, которые уже получили доступ в КНР, столкнулись с тем, что они не могут зарегистрировать свои же бренды, поскольку это успели сделать местные предприниматели. В будущем российским агрохолдингам придется либо договариваться с владельцами их же торговых марок в Китае, либо вести сложные и длительные судебные споры.

Российские компании, которые хотят поставлять продукты в Китай, столкнулись с проблемами при регистрации товарных знаков на свою продукцию: китайские фирмы опережают их и подают заявки раньше. Об этом сегодня сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Мы подписали в конце 2018 года протокол о возможности доступа молочной продукции в Китай, и здесь начались уже интересные вещи, связанные с продвижением этой продукции, — пояснила чиновница.— Первая компания из десяти, которые получили доступ на китайский рынок, сначала решила заняться упаковкой, вкусовыми качествами и потом вспомнила о регистрации товарного знака». Компания в начале 2019 года подала заявление о регистрации своего бренда в Китае и обнаружила, что другая компания, но учрежденная китайскими предпринимателями, сделала это на месяц раньше.

Российское продовольствие за вычетом зерна и растительного масла находится в довольно стесненных условиях на иностранных рынках. Поэтому сейчас вся надежда производителей на рынок КНР.

В ноябре прошлого года после нескольких лет упорных переговоров властям России удалось согласовать поставки в КНР замороженного мяса птицы и молочной продукции, но до полного открытия страны далеко. Российские производители ждут разрешения на экспорт свинины, закладывая под это серьезные средства. Только группа «Русагро» Вадима Мошковича планирует вложить в это около 28 млрд руб.

Крупный производитель тепличных овощей «Эко-Культура» в прошлом году договорился о создании производства на 250 га в КНР. Финансировать проект оценочной стоимостью $625 млн будет китайская госкомпания Huafa Group.

Халиль Аминов

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