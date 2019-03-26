Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от выборов: Зеленский удивил заявлением
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка
В Челябинской области суд обязал родителей с ВИЧ обследовать ребенка
Где сейчас девочка, которую нашли в завалах мусора в квартире
Московские кафе с животными окажутся под угрозой закрытия
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
«От первой схватки до рождения»: Артур Смольянинов сам принимал роды у жены
Ляйсан Утяшева показала редкое фото с подросшим сыном
Сын знаменитого российского актера найден мертвым в Москве
Пролежал 7 дней: что нашли у мертвого генерала ФСБ
16-летний сын российского актера загадочно умер на лавочке - СМИ
Певец Влад Топалов серьёзно болен - подробности
Актриса бросила мужа с сыном из-за бедности, а он получил «Оскар»
Фрукт, не сочетающийся ни с чем: есть отдельно
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
16Карнавал в Рио
16:09 (мск), источник: RNS

Нефтяные компании согласились продлить соглашение о стабилизации рынка топлива до июля

Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля 2019 года.

Источник: Reuters

Об этом сообщили журналистам вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак по итогам совещания вице-премьера с представителями нефтяных компаний.

Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объёмов поставки.
Дмитрий Козак
вице-премьер

«Да, по соглашению решение принято», — отметил Новак, добавив, что подписание соглашения может состояться в ближайшие дни.

Согласие нефтяных компаний также подтвердил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Он пояснил, что в ходе совещания было принято консолидированное решение по корректировке демпфирующего акциза.

«Решение первое — по корректировке “демпфера”, консолидированное решение, все проголосовали, по сути, за него. Второе — продление соглашения до 30 июня этого года. Ситуация и так на рынке стабильная, но эти решения будут являться 100% гарантией того, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе», — отметил Дюков.

Справка
Повышение отменяется? О чем власти и нефтяники договорились по ценам на бензин

Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

Следите за развитием темы В России резко выросли цены на бензин
 В ПФР рассказали, кто имеет право на двойную пенсию
Чем вызвано беспокойство США российскими ракетами «Кинжал»
Силуанов назвал способ повысить пенсии до уровня 20% от зарплаты
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой
Стали известны призовые Загитовой за прошедший сезон
Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
Власти Казахстана признали негатив из-за переименования Астаны
Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности
Спорт
Макгрегор шантажирует UFC. Он продолжит драться В уход ирландца из ММА невозможно поверить. Ему это просто невыгодно
Hi-Tech
Что не так с российскими ядерными ракетами Рассказывает Пентагон.
Авто
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка Такой сценарий в руководстве СП Ford Sollers рассматривают в рамках новой глобальной реорганизации бизнеса американского автопроизводителя
Кино
Бондарчук на вручении наград попросил освободить Серебренникова В 2017 году режиссера фильма «Ученик» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
37-летнюю Ксению Собчак поздравляют с беременностью Телезвезда показала в сети неоднозначный снимок, вызвавший волну обсуждения
Леди
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась Звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и удивила фанатов
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь