Нефтяные компании согласились продлить соглашение о стабилизации рынка топлива до июля
Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля 2019 года.
Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля 2019 года.
Об этом сообщили журналистам
Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объёмов поставки.
«Да, по соглашению решение принято», — отметил Новак, добавив, что подписание соглашения может состояться в ближайшие дни.
Согласие нефтяных компаний также подтвердил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Он пояснил, что в ходе совещания было принято консолидированное решение по корректировке демпфирующего акциза.
«Решение первое — по корректировке “демпфера”, консолидированное решение, все проголосовали, по сути, за него. Второе — продление соглашения до 30 июня этого года. Ситуация и так на рынке стабильная, но эти решения будут являться 100% гарантией того, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе», — отметил Дюков.