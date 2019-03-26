Регулятор хотел лишить лицензии на алкоголь ретейлера «Красное & Белое»

Арбитражный суд Московской области отклонил иск Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) к ООО «Прометей» об аннулировании лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции. «Прометей» входит в структуру крупнейшей розничной сети «Красное & Белое», сообщает РБК.
Претензия РАР заключалась в том, что «Прометей» производил оборот алкогольной продукции, информация о которой не была зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС. Юрлицо нарушало сроки фиксации алкоголя в системе на 1−2 дня, отметил представитель регулятора.
По данным СПАРК, ООО «Прометей» зарегистрирован в 2015 году, его единственный владелец — Сергей Студенников. Последний раз выручка общества была опубликована в 2017 году, тогда она составила 43,351 млрд руб. Это максимальный показатель по обороту среди компаний, где Студенников значится владельцем.
Согласно данным Росалкогольрегулирования, бизнесмену принадлежат склады «Красное & Белое» в Московской и Самарской областях, а также в Татарстане. В 2018 году на ООО «Прометей» приходилось 60% выручки ретейлера. При этом оборот сети алкомаркетов составил 301 млрд руб.
В конце января года розничные сети «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии компаний, сообщал Inc. В результате сделки на рынке появится 3-й по выручке ретейлер в России. Лидерами остаются X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит».
В декабре 2018 года силовики обыскивали головной офис сети «Красное & Белое» в Челябинске и склады, в том числе в Москве. Причиной стали претензии налоговиков к компании. ФНС выяснила, что ретейлер, будучи крупным бизнесом, оформляет магазины на разные юридические лица.