Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самолёт президента Польши был "взорван" в России
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС»
От чего умер Моцарт и другие великие композиторы
Где сейчас девочка, которую нашли в завалах мусора в квартире
Московские кафе с животными окажутся под угрозой закрытия
Секретные объекты СССРКак их строили и как они выглядят теперь?
37-летнюю Ксению Собчак поздравляют с беременностью
Вера Брежнева готовится стать многодетной мамой
Сын знаменитого российского актера найден мертвым в Москве
Пролежал 7 дней: что нашли у мертвого генерала ФСБ
16-летний сын российского актера загадочно умер на лавочке - СМИ
Певец Влад Топалов серьёзно болен - подробности
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась
Хайди Клум с женихом и другие гости благотворительного вечера
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
16Карнавал в Рио
17:36 (мск), источник: Inc.Russia

Регулятор хотел лишить лицензии на алкоголь ретейлера «Красное & Белое»

Росалкогольрегулирование требовало в суде аннулировать лицензию одной из компаний сети алкомаркетов «Красное & Белое». Причиной стало нарушение компанией сроков фиксации алкоголя в ЕГАИС.

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Московской области отклонил иск Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) к ООО «Прометей» об аннулировании лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции. «Прометей» входит в структуру крупнейшей розничной сети «Красное & Белое», сообщает РБК.

Претензия РАР заключалась в том, что «Прометей» производил оборот алкогольной продукции, информация о которой не была зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС. Юрлицо нарушало сроки фиксации алкоголя в системе на 1−2 дня, отметил представитель регулятора.

По данным СПАРК, ООО «Прометей» зарегистрирован в 2015 году, его единственный владелец — Сергей Студенников. Последний раз выручка общества была опубликована в 2017 году, тогда она составила 43,351 млрд руб. Это максимальный показатель по обороту среди компаний, где Студенников значится владельцем.

Согласно данным Росалкогольрегулирования, бизнесмену принадлежат склады «Красное & Белое» в Московской и Самарской областях, а также в Татарстане. В 2018 году на ООО «Прометей» приходилось 60% выручки ретейлера. При этом оборот сети алкомаркетов составил 301 млрд руб.

В конце января года розничные сети «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии компаний, сообщал Inc. В результате сделки на рынке появится 3-й по выручке ретейлер в России. Лидерами остаются X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит».

В декабре 2018 года силовики обыскивали головной офис сети «Красное & Белое» в Челябинске и склады, в том числе в Москве. Причиной стали претензии налоговиков к компании. ФНС выяснила, что ретейлер, будучи крупным бизнесом, оформляет магазины на разные юридические лица.

 Медведев: налоги не увеличатся в ближайшие 6 лет
Сбербанк собирается интегрировать свою систему переводов с системой ЦБ
Силуанов назвал способ повысить пенсии до уровня 20% от зарплаты
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой
Стали известны призовые Загитовой за прошедший сезон
Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
Власти Казахстана признали негатив из-за переименования Астаны
Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности
Спорт
Макгрегор шантажирует UFC. Он продолжит драться В уход ирландца из ММА невозможно поверить. Ему это просто невыгодно
Hi-Tech
Что не так с российскими ядерными ракетами Рассказывает Пентагон.
Авто
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка Такой сценарий в руководстве СП Ford Sollers рассматривают в рамках новой глобальной реорганизации бизнеса американского автопроизводителя
Кино
Бондарчук на вручении наград попросил освободить Серебренникова В 2017 году режиссера фильма «Ученик» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
37-летнюю Ксению Собчак поздравляют с беременностью Телезвезда показала в сети неоднозначный снимок, вызвавший волну обсуждения
Леди
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась Звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и удивила фанатов
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь