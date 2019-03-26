В России дорожает мука. Что будет с ценами на хлеб?
Урожай зерновых в прошлом году оказался низким,
Урожай зерновых в прошлом году оказался низким,
В России за год в полтора раза выросли оптовые цены на муку. В числе причин эксперты называют низкий урожай зерновых и увеличение налоговой нагрузки. Daily Storm разбирался, почему дорожает мука и отразится ли это на ценах на хлеб.
В России с прошлого года дорожает мука. На первый взгляд, причины роста цен кажутся очевидными — подвел урожай. Зернопроизводящие регионы России в прошлом году столкнулись с засухой, поэтому сбор зерна оказался значительно меньше, чем в прошлые годы — всего 114,3 миллиона тонн зерна. Особенно низким этот урожай кажется на фоне рекордных показателей 2017-го, когда хлеборобы смогли собрать 135,3 миллиона тонн зерна.
В результате
Судя по всему, да, хотя и незначительно. С одной стороны, специалисты замечают зависимость цены хлеба от подорожания муки, а муки — от роста цен на зерно. О связи цен этих продуктов говорит, например,
О том, что цены на хлеб вырастут после подорожания муки, предупреждали в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
Впрочем, эксперты сильно расходятся в расчетах зависимости цены на хлеб от стоимости муки. Например, Министерство сельского хозяйства России (Минсельхоз) вообще считает, что цена хлеба от цены муки почти не зависит. Доля затрат на сырье (мука и зерно) в структуре розничной цены на хлеб составляет всего 20%. Это не может сильно сказаться на окончательной стоимости. Рост цен на хлеб соответствует уровню инфляции в России, уверяют в министерстве (потребительские цены в России выросли по итогам 2018 года на 4,3%. — Примеч. Daily Storm).
Действительно, по данным Росстата, рост цен на хлеб в прошлом году близок к уровню инфляции в стране. Например, хлеб из ржаной муки подорожал за год на 5,39% — с 45,67 рубля за килограмм до 48,13, хлеб из пшеничной муки высшего сорта на 5% — с 69,45 до 72,92 рубля. Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов выросли на 5,88%.
В прошлом году на фоне роста цен на зерно производители хлеба в ряде регионов заговорили о трудностях. Крупные красноярские производители хлеба ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» даже заявили о том, что производство стало нерентабельным. Компании предупредили торговые сети, что вынуждены увеличить цены на оптовые покупки хлеба в среднем на 8−12%.
Красноярские производители объяснили свое решение поднять цену хлеба для торговых сетей увеличением налоговых отчислений (НДС), ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля. Они также указали на повышение минимального размера оплаты труда на 20%. После этого случая в Федеральной антимонопольной службе заинтересовались взбунтовавшимися производителями и решили их проверить. ФАС тогда рекомендовала своим территориальным управлениям усилить контроль за ценами на хлеб и муку.
Похожая ситуация раньше складывалась и в других регионах. Например, в Калмыкии хлебопроизводители столкнулись с серьезными проблемами с окупаемостью бизнеса в 2014 году. По данным президента Гильдии пекарей Республики Калмыкия Светланы Орусовой, хлебопекари стали сбавлять объемы производства, четыре пекарни вынуждены были закрыть бизнес. Среди них было крупное предприятие ОАО ТПП «Кооператор», занимавшееся производством троицкого хлеба несколько десятков лет.
Причины кризиса производители Калмыкии видели в высокой стоимости электроэнергии, отсутствии господдержки и конкуренции с нелегальными производителями. Свою роль сыграло отсутствие запасов муки в регионе. Предпринимателям приходилось завозить ее из других регионов, что сказывалось на стоимости конечного продукта.
В 2015-м стало известно, что холдинговая компания «Петрохлеб», занимающая около половины рынка хлебобулочных изделий Ленинградской области, решила закрыть свои нерентабельные производства и укрупнить оставшиеся предприятия.
В 2016 году казанский производитель хлеба — холдинг «Красный Восток Агро» заявил, что производить хлеб при нынешней цене невыгодно. Бизнесмены тогда уточнили, что выйти на рентабельное производство получится только при росте цен на их продукцию.
Андрей Дубровский