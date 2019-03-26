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18:13 (мск), источник: Ведомости

В России впервые за три года откроется новый банк

Президент IT-холдинга Fix Дмитрий Еремеев хочет создать банк для расчетов предпринимателей, об аналогичных проектах — «Банк24.ру» и «Точка» — он слышал в новостях.

В России впервые с 2015 г. появится новый банк. Во вторник, 26 марта, Центробанк объявил о регистрации «Банка 131». После оплаты уставного капитала банк получит базовую лицензию и сможет проводить операции в рублях и в валюте, а также с драгоценными металлами.

Привлекать средства населения он не сможет, указал ЦБ: такое право получают банки, проработавшие хотя бы два года.

На прошлой неделе, 21 марта, запись о «Банке 131» была внесена в ЕГРЮЛ — он зарегистрирован в Казани.

Кто построит банк

Единственным владельцем и учредителем «Банка 131» является президент IT-холдинга Fix Дмитрий Еремеев, его наиболее известный проект — кешбэк-сервис ePN.bz. Еремеев подтвердил «Ведомостям», что будет 100%-ным собственником банка. Уставный капитал банка составит 340 млн руб. (минимальный капитал для банка с базовой лицензией — 300 млн руб.) Еремеев говорит, что заработал эти деньги с помощью своего кэшбек-сервиса. Партнеров в капитал он привлекать не планирует. Банк возглавит выходец из «Яндекс. Денег» Александр Магомедов, следует из данных в ЕГРЮЛ. В «Яндекс. Деньгах» Магомедов был коммерческим директором, он покинул компанию компанию несколько месяцев назад, говорит ее представитель.

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Свое название банк получил в честь казанского физико-математического лицея № 131, в котором учился Еремеев.

Банк для расчетов

«Банк 131» будет полностью работать в интернете, у него не будет ни отделений, ни банкоматов, рассказал Еремеев. Основное направление работы банка — расчетно-кассовое обслуживание компаний, работающих в интернете: ритейлеров, социальных сетей, кэшбек-сервисов и т. д. «Банк также планирует в перспективе работать с физлицами через электронные кошельки и развивать IT-платформу, чтобы на ее базе выпускать платежные карты, разрабатывать программы лояльности и другие финансовые продукты для компаний», — говорит Еремеев.

Банк не будет заниматься кредитованием, рассказывает Еремеев: в качестве источников фондирования банк будет привлекать средства юрлиц, но размещать он их будет не в кредиты, а на счетах в ЦБ. Основным источником дохода станут комиссии, которые клиенты будут платить за транзакции. «Опыта в банковском кредитовании у нас нет, поэтому пока, чтобы избежать рисков, логичнее всего размещать деньги на счетах в ЦБ», — объясняет Еремеев. Обслуживать компании банк начнет осенью, рассчитывает он. Банк должен выйти в плюс течение двух лет, ожидает Еремеев.

Повторение пройденного

Банк, специализирующийся исключительно на расчетно-кассовом обслуживании, на российском рынке уже был. В 2008 г. екатеринбургский «Банк24.ру» потерял платежеспособность, ЦБ решил его спасти и выбрал санатором Пробизнесбанк, позже ставший головным банком финансовой группы «Лайф». «Банк 24.ру» стал специализироваться на расчетно-кассовом обслуживании, отказавшись от кредитования клиентов. Но банк подвел плохой комплаенс: осенью 2014 г. ЦБ отозвал у него лицензию за нарушение антиотмывочного законодательства.

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Но пару месяцев спустя команда «Банка 24.ру» — 350 человек — перешла на работу в «ФК Открытие». Там они построили аналогичный сервис, который стал называться «Точка». Елена Будник, входившая тогда в парвление «ФК Открытие», говорила, что в «Банке 24.ру» была создана уникальная платформа для обслуживания малого и среднего бизнеса.

Но спустя несколько лет команда теперь уже «Точки» снова переехала. Летом 2017 г. ЦБ решил санировать «ФК Открытие», и Qiwi выкупила у него бренд и программное обеспечение «Точки».

«Пока до конца не понятна модель, по которой банк будет работать, будем наблюдать. Каждый новый игрок имеет возможность учесть ошибки конкурентов и сделать более качественный продукт», — говорит главный управляющий директор «Точки» Андрей Завадских. Вопрос исключительно компетенций, бюджета и амбиций, продолжает он. Пока новый банк выглядит как нишевая история, но скорее всего уже сейчас в стратегии есть цель побороться за долю рынка, говорит Завадских. «Океан уже даже не красный. Каждому новому игроку будет непросто, но очевидно, что в любом случае выигрывает только клиент», — заключает он.

Стратегические риски

Ереемев, отвечая на вопросы «Ведомостей», сказал, что ничего не знает про «Банк24.ру». Но обещает, что «Банк 131» будет максимально консервативно подходить к проведению транзакций, чтобы избежать подозрений в нарушении антиотмывочного закона. По его словам, банк уже нанял комплаенс-команду.

Ориентация нового банка на модель расчетов несет стратегические риски для его собственников, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: непонятно, хватит ли банку комисионных продуктов для покрытия собственных расходов, указывает он. «Скорее всего, первое время банку придется демпинговать, что скажется на недополучении доходов», — указывает он. Прослойка качественных клиентов МСБ не очень широкая, поэтому РКО для малого бизнеса зачастую сопровождается повышенными регулятивными рисками, заключает Уклеин.

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