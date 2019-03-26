В России впервые за три года откроется новый банк
Президент
Президент
В России впервые с 2015 г. появится новый банк. Во вторник, 26 марта, Центробанк объявил о регистрации «Банка 131». После оплаты уставного капитала банк получит базовую лицензию и сможет проводить операции в рублях и в валюте, а также с драгоценными металлами.
На прошлой неделе, 21 марта, запись о «Банке 131» была внесена в ЕГРЮЛ — он зарегистрирован в Казани.
Единственным владельцем и учредителем «Банка 131» является президент
Свое название банк получил в честь казанского
«Банк 131» будет полностью работать в интернете, у него не будет ни отделений, ни банкоматов, рассказал Еремеев. Основное направление работы банка —
Банк не будет заниматься кредитованием, рассказывает Еремеев: в качестве источников фондирования банк будет привлекать средства юрлиц, но размещать он их будет не в кредиты, а на счетах в ЦБ. Основным источником дохода станут комиссии, которые клиенты будут платить за транзакции. «Опыта в банковском кредитовании у нас нет, поэтому пока, чтобы избежать рисков, логичнее всего размещать деньги на счетах в ЦБ», — объясняет Еремеев. Обслуживать компании банк начнет осенью, рассчитывает он. Банк должен выйти в плюс течение двух лет, ожидает Еремеев.
Банк, специализирующийся исключительно на
Но пару месяцев спустя команда «Банка 24.ру» — 350 человек — перешла на работу в «ФК Открытие». Там они построили аналогичный сервис, который стал называться «Точка». Елена Будник, входившая тогда в парвление «ФК Открытие», говорила, что в «Банке 24.ру» была создана уникальная платформа для обслуживания малого и среднего бизнеса.
Но спустя несколько лет команда теперь уже «Точки» снова переехала. Летом 2017 г. ЦБ решил санировать «ФК Открытие», и Qiwi выкупила у него бренд и программное обеспечение «Точки».
«Пока до конца не понятна модель, по которой банк будет работать, будем наблюдать. Каждый новый игрок имеет возможность учесть ошибки конкурентов и сделать более качественный продукт», — говорит главный управляющий директор «Точки» Андрей Завадских. Вопрос исключительно компетенций, бюджета и амбиций, продолжает он. Пока новый банк выглядит как нишевая история, но скорее всего уже сейчас в стратегии есть цель побороться за долю рынка, говорит Завадских. «Океан уже даже не красный. Каждому новому игроку будет непросто, но очевидно, что в любом случае выигрывает только клиент», — заключает он.
Ереемев, отвечая на вопросы «Ведомостей», сказал, что ничего не знает про «Банк24.ру». Но обещает, что «Банк 131» будет максимально консервативно подходить к проведению транзакций, чтобы избежать подозрений в нарушении антиотмывочного закона. По его словам, банк уже нанял
Ориентация нового банка на модель расчетов несет стратегические риски для его собственников, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: непонятно, хватит ли банку комисионных продуктов для покрытия собственных расходов, указывает он. «Скорее всего, первое время банку придется демпинговать, что скажется на недополучении доходов», — указывает он. Прослойка качественных клиентов МСБ не очень широкая, поэтому РКО для малого бизнеса зачастую сопровождается повышенными регулятивными рисками, заключает Уклеин.