Трамп потребовал «любыми средствами» отправить американцев к Луне
ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА «любыми средствами» отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил
ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА «любыми средствами» отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил
«Распоряжением президента, целью действующей администрации и Соединенных Штатов Америки является вернуть американских астронавтов к Луне в течение следующих пяти лет», — сказал Пенс на заседании национального космического совета США.
По словам Пенса, который руководит Национальным космическим советом и курирует космическую политику США, Трамп «велел НАСА и ее руководителю Джиму Брайденстайну добиться этого любыми необходимыми средствами».
Ранее в проекте президентского бюджета для НАСА на 2020 год говорилось, что США надеются вновь осуществить высадку людей на Луну к 2028 году.
США с приходом к власти Трампа объявили о возобновлении лунной программы, назвав возвращение и постоянное присутствие человека на естественном спутнике Земли этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем планируется осуществлять полеты человека на лунную поверхность и обратно на многоразовых посадочных аппаратах.
Строительство станции на лунной орбите планируется начать в 2022 году, а первый пилотируемый полет к ней намечен на 2024 год, посадка американцев на поверхность Луны, по планам НАСА, состоится не раньше конца 2020-х годов. В агентстве подчеркивают, что Gateway является международным проектом.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил 25 марта, что Россия заинтересована в участии в международной лунной станции, но хотела бы, чтобы она строилась не на орбите, а на поверхности Луны. По его словам, проработка ракеты сверхтяжелого класса, которая понадобится для освоения Луны, ведется именно с учетом высадки на поверхность естественного спутника Земли. Сейчас Роскосмос требует, чтобы новая ракета могла вывести на низкую земную орбиту 27 тонн — этого должно хватить, чтобы отправить к Луне не только пилотируемый корабль, но еще и