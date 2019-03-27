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11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Ипотеке в России предрекли удорожание

Средняя ставка по жилищным кредитам в России увеличится в первом квартале 2019-го, превысив десять процентов годовых. Она останется на этом уровне как минимум до конца первого полугодия. Такой прогноз содержится в материалах рейтингового агентства «Эксперт РА», сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По мнению аналитиков, объем выдачи ипотеки в стране по итогам года снизится на 10−15 процентов, до 2,5−2,6 триллиона рублей. Кроме того, в «Эксперт РА» прогнозируют увеличение объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5−10 процентов в течение года.

При этом в целом доля «плохих» кредитов в ипотечном портфеле не превысит полутора процентов. В последующие годы объем просроченных займов может возрасти из-за части заемщиков, получивших кредит в период ипотечного бума, предупреждают эксперты.

«Поддержку рынку будут оказывать закрепление в законодательстве возможности ипотечных каникул для заемщиков, попавших в трудную жизненную или финансовую ситуацию, что повысит доверие к ипотеке в целом», — пообещали в «Эксперт РА».

Ранее в марте председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по жилищным кредитам в России могут уменьшиться до восьми процентов годовых и ниже при замедлении инфляции до четырех процентов. Принять меры для сокращения средней ставки по ипотеке в конце февраля текущего года поручил президент Владимир Путин.

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