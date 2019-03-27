Министры и вице-премьеры станут кураторами самых отстающих регионов России
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал по итогам совещания у
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал по итогам совещания у
«Это касается только тех регионов, которые находятся в самом непростом экономическом положении. Не думаю, что на первом этапе их будет больше порядка десяти. У нас будет задача выработать критерии, как мы выбираем эти регионы, и будем делать предложение, кто бы из федеральных министров и
Он сообщил, что назначен таким «куратором» по Тыве. «Главная задача сейчас, буквально ближайших недель, — это завершить все переговоры, которые ведутся по строительству железной дороги
Министр напомнил, что совещание у