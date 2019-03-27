Фьючерсам в юанях не удалось завоевать мировой рынок нефти
Хотя их оборот в Китае сравним с торгами маркой Brent.
Хотя их оборот в Китае сравним с торгами маркой Brent.
Чтобы повысить в мире роль китайских финансовых рынков, сильнее влиять на ценообразование на мировом рынке нефти и уменьшить зависимость от доллара, Китай год назад запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях. По объемам торгов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) их уже можно сопоставить с фьючерсами на североморскую нефть Brent. Однако это связано в основном с активностью местных инвесторов, пишет The Wall Street Journal.
Китай — крупнейший в мире импортер нефти. В прошлом году его импорт увеличился на 10,1% до рекордных 460 млн т, по данным Национального бюро статистики. Причем больше всего нефти ему третий год подряд поставила Россия — 71,49 млн т.
В январе в Шанхае ежедневно заключались сделки в среднем с 248 506 фьючерсами на ближайший месяц, по данным Wind. Это эквивалентно поставкам нефти на 248,5 млн баррелей в день и составляет более 20% от мировой торговли аналогичными контрактами, отмечает WSJ. Для сравнения: в Лондоне в среднем в день торговалось 205 936 контрактов на Brent. Хотя затем активность торговли китайскими фьючерсами снизилась и была примерно вдвое ниже, чем у Brent, составляя около 14% от мировой торговли аналогичными контрактами.
Среднедневной оборот за прошедший год составил 151 000 контрактов, максимальный достигал 359 786, сообщило агентство Xinhua.
Что касается цен, то стоимость контрактов сильно коррелирует с котировками Brent: в среду они торговались на уровне 458,8 юаня ($68,27), Brent — около $69.
Учитывая размер китайской экономики, появление фьючерсов в юанях является «важным шагом в долгосрочном развитии мирового рынка нефти», считает главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти. Однако структурные проблемы, например, доминирование нескольких госкомпаний в китайской нефтяной отрасли, может помешать развитию местного рынка фьючерсов, пишет WSJ. Как отмечают некоторые аналитики, такое доминирование государства снижает потребность в хеджировании, ведь власти сами устанавливают цены на нефтепродукты.
Пока фьючерсами в юанях торгуют в основном китайские нефтедобытчики, трейдеры и потребители нефти, утверждают участники рынка. Хотя сделки заключают также инвесторы из Великобритании, Австралии, Швейцарии, Сингапура, Кипра и Сейшельских островов, но их активность не очень велика. Уже зарегистрировано более 40 000 счетов для торговли фьючерсами в юанях, отмечает Xinhua. «Объем торгов может быть очень большим, но, если на рынке недостаточно иностранцев, его влияние в мире будет ограничено», — утверждает директор пекинского инвестбанка Chanson Шэнь Мэн (цитата по WSJ).
Shanghai Futures Exchange (материнская компания INE) 26 марта начала публиковать индекс, привязанный к стоимости самых активно торгуемых китайских фьючерсов на нефть. Это произошло спустя ровно год после появления самих фьючерсов. Со временем компания планирует выпустить новые продукты, включая биржевой фонд (ETF) на нефть.
Алексей Невельский