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20:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Офшор из дела Абызова меняет регистрационные данные

Упоминающийся в уголовном деле экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова офшор «Блэксирис» начал менять регистрационные данные, выяснило издание «Медуза».

Согласно выписке из кипрского реестра юридических лиц, сегодня, 27 марта, в ведомство поступило два заявления на смену регистрационных данных компании. На данный момент владельцем «Блэксирис» значится «Генако Венчурес Лимитед» с Британских Виргинских Островов.

Как ранее писал «Ъ», по версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, являясь владельцем 95% акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), организовал аферу, в результате которой эти же структуры приобрели по завышенной, как считают в СКР, цене акции входящих в них же небольших компаний. Последние оценивались в 186 млн руб., за которые были проданы кипрскому офшору «Блэксирис». Затем к этим компаниям были присоединены несколько фирм, не ведущих, по версии следствия, никакой финансово-хозяйственной деятельности, что позволило продать их двум ОАО уже за 4 млрд руб. Средства ушли на счета «Блэксирис» и были потрачены соучастниками предполагаемых хищений по собственному усмотрению.

Михаилу Абызову предъявлено обвинение по двум статьям УК — о мошенничестве и об организации преступного сообщества. Суд арестовал его до 25 мая.

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