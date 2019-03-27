Офшор из дела Абызова меняет регистрационные данные
Упоминающийся в уголовном деле
Упоминающийся в уголовном деле
Согласно выписке из кипрского реестра юридических лиц, сегодня, 27 марта, в ведомство поступило два заявления на смену регистрационных данных компании. На данный момент владельцем «Блэксирис» значится «Генако Венчурес Лимитед» с Британских Виргинских Островов.
Как ранее писал «Ъ», по версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, являясь владельцем 95% акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), организовал аферу, в результате которой эти же структуры приобрели по завышенной, как считают в СКР, цене акции входящих в них же небольших компаний. Последние оценивались в 186 млн руб., за которые были проданы кипрскому офшору «Блэксирис». Затем к этим компаниям были присоединены несколько фирм, не ведущих, по версии следствия, никакой
Михаилу Абызову предъявлено обвинение по двум статьям УК — о мошенничестве и об организации преступного сообщества. Суд арестовал его до 25 мая.