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21:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дания водит «Северный поток-2» кругами

Копенгаген может сорвать ввод газопровода до конца года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Строительство газопровода «Северный поток-2» может затянуться из-за позиции властей Дании, которые неожиданно предложили «Газпрому» проложить газопровод по новому маршруту — в датской исключительной экономической зоне в Балтийском море к югу от острова Борнхольм. Экологическая оценка этого маршрута может занять, по данным «КоммерсантЪ», три-шесть месяцев, что ставит под угрозу возможность ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию до конца года. Дания остается единственной страной, которая пока так и не дала разрешение на прокладку газопровода.

Датское энергетическое агентство попросило Nord Stream 2 AG, оператора строительства газопровода «Северный поток-2», включить в экологическую оценку вариант прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Об этом заявили в Nord Stream 2 AG в ответ на сообщение в Twitter украинского «Нафтогаза» о том, что власти Дании якобы отклонили заявку оператора на прокладку газопровода. Эту информацию в Nord Stream 2 AG опровергли, заявив, что обе поданные заявки «остаются действительными», это подтвердил позднее 27 марта и сам регулятор.

Хотя заявление «Нафтогаза» и является ложным, позиция властей Дании действительно создает проблемы для проекта.

Дания остается последней страной, которая пока так и не выдала разрешения на прокладку «Северного потока-2», в отличие от России, Финляндии, Швеции и Германии. Более того, в 2017 году в стране был принят специальный закон, который позволяет правительству запрещать прокладку газопроводов в территориальных водах страны по политическим причинам. После этого «Газпром», который изначально собирался проложить газопровод по тому же маршруту, что и первый «Северный поток» — в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, — подготовил и подал в регулятор вторую заявку на прокладку, на этот раз к северо-западу от Борнхольма вне пределов датских территориальных вод. Этот последний маршрут расположен в исключительной экономической зоне Дании (то есть международных водах), поэтому запретить прокладку Копенгаген не может. Обе эти заявки по-прежнему находятся у датского регулятора, который и не отклоняет их, и не одобряет.

Теперь же Дания фактически предлагает «Газпрому» рассмотреть новый маршрут — обход Борнхольма за пределами ее территориальных вод, но не с севера, а с юга.

По словам собеседников «Ъ», знакомых с ситуацией, экологическая оценка нового маршрута может занять три-шесть месяцев. По их мнению, таким образом Дания продолжает тянуть время, подвергая «Газпром» опасности не успеть ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию к концу года, когда истекает транзитный контракт с Украиной. «Все нормы приличия по первым двум заявкам уже исчерпаны, это ход направлен на то, что оправдать дальнейшее затягивание времени», — говорит один из собеседников «Ъ». Другой источник «Ъ» подчеркивает, что этот вопрос является исключительно политическим, и рассчитывает, что Германия окажет необходимое давление на Данию в этом вопросе.

Протяженность датского участка газопровода при предложенном южном обходе Борнхольма, по данным «Ъ», может составить около 160 км (северный обход — 175 км, изначальный базовый вариант через территориальные воды — 140 км).

Nord Stream 2 AG в последнее время могла укладывать по 3 км трубы в день, то есть может уложить датский участок за 1,5 месяца. Кроме того, компания может строить газопровод отдельными отрезками и оставить датский участок «напоследок». В таком случае, если экологическая оценка южного маршрута займет полгода, а Дания даст разрешение на прокладку сразу после ее завершения, «Газпром» теоретически может закончить прокладку линейной части к середине ноября. Это оставляет компании весьма незначительные 1,5 месяца на проведение гидроиспытаний, другие тесты, заполнение азотом, затем природным газом и т. д. Кроме того, график укладки может быть нарушен штормами, которые часто случаются на Балтике осенью.

Юрий Барсуков

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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