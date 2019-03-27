Дания водит «Северный поток-2» кругами
Копенгаген может сорвать ввод газопровода до конца года.
Копенгаген может сорвать ввод газопровода до конца года.
Строительство газопровода «Северный поток-2» может затянуться
Датское энергетическое агентство попросило Nord Stream 2 AG, оператора строительства газопровода «Северный поток-2», включить в экологическую оценку вариант прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Об этом заявили в Nord Stream 2 AG в ответ на сообщение в Twitter украинского «Нафтогаза» о том, что власти Дании якобы отклонили заявку оператора на прокладку газопровода. Эту информацию в Nord Stream 2 AG опровергли, заявив, что обе поданные заявки «остаются действительными», это подтвердил позднее 27 марта и сам регулятор.
Дания остается последней страной, которая пока так и не выдала разрешения на прокладку «Северного потока-2», в отличие от России, Финляндии, Швеции и Германии. Более того, в 2017 году в стране был принят специальный закон, который позволяет правительству запрещать прокладку газопроводов в территориальных водах страны по политическим причинам. После этого «Газпром», который изначально собирался проложить газопровод по тому же маршруту, что и первый «Северный поток» — в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, — подготовил и подал в регулятор вторую заявку на прокладку, на этот раз к
По словам собеседников «Ъ», знакомых с ситуацией, экологическая оценка нового маршрута может занять
Nord Stream 2 AG в последнее время могла укладывать по 3 км трубы в день, то есть может уложить датский участок за 1,5 месяца. Кроме того, компания может строить газопровод отдельными отрезками и оставить датский участок «напоследок». В таком случае, если экологическая оценка южного маршрута займет полгода, а Дания даст разрешение на прокладку сразу после ее завершения, «Газпром» теоретически может закончить прокладку линейной части к середине ноября. Это оставляет компании весьма незначительные 1,5 месяца на проведение гидроиспытаний, другие тесты, заполнение азотом, затем природным газом
Юрий Барсуков