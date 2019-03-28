Boeing обновила программное обеспечение самолетов 737 MAX

«Мы сделаем все возможное, чтобы такие аварии больше никогда не повторялись», — сказал вице-президента корпорации Майка Синнет, имея в виду авиакатастрофы с этой моделью самолета в Эфиопии и Индонезии.
Господин Синнет отметил, что обновленное ПО прошло испытания. Он сообщил, что не знает, когда возобновятся полеты на этой модели. Кроме того, вице-президент корпорации выразил уверенность, что протоколы нового ПО будут одобрены Федеральной авиационной администрацией США и другими авиационными органами по всему миру.
Напомним, Министерство транспорта США начало проверять процесс сертификации самолета Boeing 737 MAX 8 после двух схожих авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. По информации СМИ, в ходе сертификации лайнера инженеры FAA фактически переложили большую часть полномочий по оценке безопасности на инженеров Boeing. При этом еще в ходе первоначальных тестов были выявлены недостатки системы улучшения маневренных характеристик.