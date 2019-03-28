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06:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Boeing обновила программное обеспечение самолетов 737 MAX

Корпорация Boeing сообщила, что обновила устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «система улучшения характеристик маневренности») на пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, сообщил Reuters.

Источник: AFP 2019

«Мы сделаем все возможное, чтобы такие аварии больше никогда не повторялись», — сказал вице-президента корпорации Майка Синнет, имея в виду авиакатастрофы с этой моделью самолета в Эфиопии и Индонезии.

Кроме того, пилоты Boeing 737 MAX пройдут дополнительное обучение по работе с системой.
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Господин Синнет отметил, что обновленное ПО прошло испытания. Он сообщил, что не знает, когда возобновятся полеты на этой модели. Кроме того, вице-президент корпорации выразил уверенность, что протоколы нового ПО будут одобрены Федеральной авиационной администрацией США и другими авиационными органами по всему миру.

Напомним, Министерство транспорта США начало проверять процесс сертификации самолета Boeing 737 MAX 8 после двух схожих авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. По информации СМИ, в ходе сертификации лайнера инженеры FAA фактически переложили большую часть полномочий по оценке безопасности на инженеров Boeing. При этом еще в ходе первоначальных тестов были выявлены недостатки системы улучшения маневренных характеристик.

Следите за развитием темы Чем обернулись для Boeing катастрофы лайнера 737 MAX 8
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