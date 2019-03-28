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12:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиакомпании просят всех возможных льгот

Иначе цены на билеты продолжат расти.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Рост цен на билеты в экономклассе за два месяца 2019 года составил 7,5% — темпы втрое выше, чем за весь 2018 год. Это происходит из-за выросших расходов авиакомпаний на топливо, аэропортовое и аэронавигационное обслуживание, говорится в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вице-премьеру Максиму Акимову. Для сдерживания дальнейшего роста АЭВТ предлагает принять комплекс мер по поддержке авиакомпаний. Эксперты отмечают, что государство так и не определилось со стратегией: для решения проблемы резко выросших издержек придется либо накачать отрасль субсидиями, либо смириться с удорожанием билетов.

В январе—феврале 2019 года индекс потребительских цен на авиабилеты составил 7,54%, тогда как за весь 2018 год не превысил 2,3%, говорится в письме АЭВТ вице-премьеру по транспорту Максиму Акимову. Причиной этого роста стали удорожание горюче-смазочных материалов на 30% по сравнению с 2017 годом (к началу 2019 года расходы на топливо составили 29% в себестоимости авиаперевозок). Кроме того, аэропортовые расходы выросли в среднем на 10% на один самолетовылет, а ставки аэронавигационного обслуживания — на 4,8%.

В письме говорится, что 2018 год стал «беспрецедентным по темпам роста практически всех видов прямых эксплуатационных расходов авиакомпаний».

«Совокупность указанных негативных факторов привела к резкому (у части авиакомпаний более чем в десять раз) снижению финансовой эффективности деятельности и убыткам», — говорится в письме.

Для сохранения финансовой устойчивости компании пошли на «непопулярные» меры, среди которых:

  • приостановка модернизации и обновления авиапарка и наземной базы,
  • сокращение сервисных программ обслуживания пассажиров,
  • оптимизация маршрутной сети «в части развития новых направлений и высокорискованных региональных проектов».

«По оперативным данным за январь—февраль занятость пассажирских кресел снизилась на 0,5 п. п., процент коммерческой загрузки уменьшился на 1,3 п. п.», — говорится в письме.

Для предотвращения дальнейшего роста цен авиационное лобби предлагает:

  • предоставить авиакомпаниям единовременную субсидию в размере 23,18 млрд руб.,
  • увеличить обратный акциз на керосин почти на 70% (через рост коэффициента в формуле с 2,08 до 3,5),
  • бессрочно обнулить НДС на полеты в обход аэропортов Москвы и Московской области,
  • внести поправки в постановление № 1242, регламентирующее выделение субсидий на региональные перевозки.

В новой редакции документа предлагается:

  • прописать возможность заключения контрактов на обслуживание выделенных маршрутов на два-три года взамен однолетних контрактов, увеличить длину субсидируемого маршрута до 2 тыс. км с 1,5 тыс. км (кроме Дальнего Востока и Сибири, где ограничение составляет 3 тыс. км),
  • ежемесячно проводить заседания комиссии по перераспределению высвобождающихся бюджетных средств,
  • ввести систему мониторинга выполнения субсидируемых рейсов.

В аппарате вице-премьера Максима Акимова сказали «Ъ», что получили письмо и изучают его.

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Цены билетов пошли на взлет

Президент «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков считает, что предлагаемые меры ликвидируют «шоковый эффект» от роста затрат авиакомпаний в 2018 году. При этом он уверен, что «разовые денежные вливания» не решат системные проблемы отрасли с избытком емкостей. Он отмечает, что небольшой рост тарифов есть на маршрутах, где с UTair конкурируют другие авиакомпании. Однако на направлениях, обслуживаемых только UTair, компания «сохраняет прежние цены для доступности авиаперевозок». Господин Пермяков также отметил, что компания повысила доходы с рейса за счет роста загрузки судов на 4 п. п., до 80%.

«В 2018 году компания закрыла три рейса — из Москвы в Белгород, Магнитогорск и Нальчик. Но при этом развивает рентабельные региональные направления и значительно увеличила частоты из Москвы в Сургут, Махачкалу, Сочи, Уфу и Ригу, а также из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Тюмени, Уфы и Краснодара», — добавил господин Пермяков. В других авиакомпаниях отказались от комментариев.

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В Минтрансе неделю назад говорили, что представили в Минфин предложения для поддержания стабильного функционирования отрасли и предотвращения роста тарифов. Среди них — обнуление ставки НДС на все внутренние перевозки, включая Москву, и возмещение суммы акциза на авиатопливо.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики при ВШЭ Федор Борисов считает, что государство должно определиться с фундаментальным подходом регулирования гражданской авиации и смириться либо с ростом цен, либо с сохранением цен на текущем уровне за счет самого государства. «При текущем уровне тарифов и издержек рентабельность авиакомпаний маловероятна. Отрасль нуждается в серьезной перестройке», — говорит эксперт. По его словам, для отрасли было бы полезно выравнивание конкурентных условий, но быстрого эффекта эти меры не дадут.

Герман Костринский

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