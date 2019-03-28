Авиакомпании просят всех возможных льгот
Иначе цены на билеты продолжат расти.
Иначе цены на билеты продолжат расти.
Рост цен на билеты в экономклассе за два месяца 2019 года составил 7,5% — темпы втрое выше, чем за весь 2018 год. Это происходит
В январе—феврале 2019 года индекс потребительских цен на авиабилеты составил 7,54%, тогда как за весь 2018 год не превысил 2,3%, говорится в письме АЭВТ
«Совокупность указанных негативных факторов привела к резкому (у части авиакомпаний более чем в десять раз) снижению финансовой эффективности деятельности и убыткам», — говорится в письме.
Для сохранения финансовой устойчивости компании пошли на «непопулярные» меры, среди которых:
«По оперативным данным за январь—февраль занятость пассажирских кресел снизилась на 0,5 п. п., процент коммерческой загрузки уменьшился на 1,3 п. п.», — говорится в письме.
Для предотвращения дальнейшего роста цен авиационное лобби предлагает:
В новой редакции документа предлагается:
В аппарате
Президент «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков считает, что предлагаемые меры ликвидируют «шоковый эффект» от роста затрат авиакомпаний в 2018 году. При этом он уверен, что «разовые денежные вливания» не решат системные проблемы отрасли с избытком емкостей. Он отмечает, что небольшой рост тарифов есть на маршрутах, где с UTair конкурируют другие авиакомпании. Однако на направлениях, обслуживаемых только UTair, компания «сохраняет прежние цены для доступности авиаперевозок». Господин Пермяков также отметил, что компания повысила доходы с рейса за счет роста загрузки судов на 4 п. п., до 80%.
«В 2018 году компания закрыла три рейса — из Москвы в Белгород, Магнитогорск и Нальчик. Но при этом развивает рентабельные региональные направления и значительно увеличила частоты из Москвы в Сургут, Махачкалу, Сочи, Уфу и Ригу, а также из
В Минтрансе неделю назад говорили, что представили в Минфин предложения для поддержания стабильного функционирования отрасли и предотвращения роста тарифов. Среди них — обнуление ставки НДС на все внутренние перевозки, включая Москву, и возмещение суммы акциза на авиатопливо.
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики при ВШЭ Федор Борисов считает, что государство должно определиться с фундаментальным подходом регулирования гражданской авиации и смириться либо с ростом цен, либо с сохранением цен на текущем уровне за счет самого государства. «При текущем уровне тарифов и издержек рентабельность авиакомпаний маловероятна. Отрасль нуждается в серьезной перестройке», — говорит эксперт. По его словам, для отрасли было бы полезно выравнивание конкурентных условий, но быстрого эффекта эти меры не дадут.
Герман Костринский