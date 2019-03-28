Американский нефтяной бум помог Израилю
«Сланцевая революция» стала решающим фактором в принятии ключевых решений США по Иерусалиму и Голанским высотам.
«Сланцевая революция» стала решающим фактором в принятии ключевых решений США по Иерусалиму и Голанским высотам.
Резкий рост добычи сланцевой нефти в США не только сделал их независимыми от импорта нефти, но и позволил администрации президента Дональда Трампа занимать более решительную позицию по ряду международных вопросов. В частности, в том, что касается поддержки Израиля и признания Иерусалима его столицей, а Голанских высот — частью его суверенной территории. Об этом заявил заместитель министра энергетики США Дэн Бруйетт.
Комментируя в интервью Financial Times решение администрации Дональда Трампа открыть посольство в Иерусалиме и признать Голанские высоты частью Израиля, Дэн Бруйетт отметил, что важным фактором в этой ситуации стала нынешняя нефтяная независимость США. «На наших решениях в области внешней политики сказывается наше новое положение на рынке. Эти решения не были бы приняты, если бы мы
По словам Дэна Бруйетта, нынешнее положение США «кардинально отличается» от ситуации 1973−1974 годов, когда
Кроме того, считает замминистра, рост объемов добычи нефти в США ослабляет влияние ОПЕК на мировой рынок нефти. «По мере увеличения добычи мы думаем, что американская нефтяная индустрия будет успешно конкурировать на мировом рынке и ОПЕК со временем будет становиться все менее и менее влиятельной», — заявил он. В прошлом году США побили предыдущий рекорд, подняв добычу выше 10 млн баррелей в день.
Алена Миклашевская