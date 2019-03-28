Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Загоревшуюся BMW пришлось сутки держать под водой (фото)
Откровенная фотосессия врача-педиатра вызвала скандал в соцсетях
Елизавета Боярская показала всех своих родных-актеров
Москвичи начали покидать город
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
Анастасия Стоцкая с детьми стали звездами глянца
Откровенная фотосессия врача-педиатра вызвала скандал в соцсетях
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Сотникова бросила женатого Ветрова и ушла к миллиардеру - СМИ
Возможный сын Спартака Мишулина оказался убийцей
Алина Кабаева: «Семья – корабль, а женщина, как минимум, штурман»
Как жить с растяжками и любить себя
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Петербуржцам отвели четыре года на покупку жилья
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
12В Москве простились с Юлией Началовой
17:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Американский нефтяной бум помог Израилю

«Сланцевая революция» стала решающим фактором в принятии ключевых решений США по Иерусалиму и Голанским высотам.

Резкий рост добычи сланцевой нефти в США не только сделал их независимыми от импорта нефти, но и позволил администрации президента Дональда Трампа занимать более решительную позицию по ряду международных вопросов. В частности, в том, что касается поддержки Израиля и признания Иерусалима его столицей, а Голанских высот — частью его суверенной территории. Об этом заявил заместитель министра энергетики США Дэн Бруйетт.

Комментируя в интервью Financial Times решение администрации Дональда Трампа открыть посольство в Иерусалиме и признать Голанские высоты частью Израиля, Дэн Бруйетт отметил, что важным фактором в этой ситуации стала нынешняя нефтяная независимость США. «На наших решениях в области внешней политики сказывается наше новое положение на рынке. Эти решения не были бы приняты, если бы мы по-прежнему зависели от других стран в поставках нефти и бензина в США», — заявил замминистра энергетики США.

По словам Дэна Бруйетта, нынешнее положение США «кардинально отличается» от ситуации 1973−1974 годов, когда из-за введения нефтяного эмбарго арабскими странами в период арабо-израильской войны цены на нефть взлетели. Сейчас США, оставаясь частью мирового рынка нефти, больше не зависят от иностранных поставщиков. Как отметил господин Бруйетт, рост объема добычи сланцевой нефти в США «позволил президенту принимать такие решения в области внешней политики, которые просто не были доступны предыдущим президентам. И та свобода, которую получают благодаря этому нынешний президент и будущие президенты, просто ошеломляет».

Кроме того, считает замминистра, рост объемов добычи нефти в США ослабляет влияние ОПЕК на мировой рынок нефти. «По мере увеличения добычи мы думаем, что американская нефтяная индустрия будет успешно конкурировать на мировом рынке и ОПЕК со временем будет становиться все менее и менее влиятельной», — заявил он. В прошлом году США побили предыдущий рекорд, подняв добычу выше 10 млн баррелей в день.

Алена Миклашевская

Голанские высоты
 Что Ирина Яровая предлагает делать с трудными подростками
Зачем Михаила Горбачева вызвали в суд
Против Ишаева возбуждено дело о хищении денег у «Роснефти»
Власти Нью-Йорка распознали в светской львице русскую мошенницу
Смеявшиеся над докладом о зарплатах врачи назвали свой заработок
Чиновница уволилась после курьеза на инаугурации мэра Белгорода
СМИ показали один день из жизни Улюкаева в колонии (фото)
Лось сбил лыжника во время спуска (видео)
Ученые сравнили вред от курения и алкоголя
Спорт
Забыть кошмар Моуринью: МЮ отдал миллионы за нового тренера "Манчестер Юнайтед" утвердил Уле-Гуннара Сульшера в качестве главного тренера команды
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Kia готовит новый хит — рамный дизельный внедорожник Корейская марка не планирует отставку модели Mohave, а готовит глубокую модернизацию рамного внедорожника
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Тина Канделаки готовится стать многодетной матерью Ведущая хочет родить ребенка от молодого мужа
Леди
69-летняя Пугачева в кожаной куртке пришла на модный показ Звезды стали зрителями яркого фэшн-шоу.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь