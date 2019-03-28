Нефтяную кашу маслом испортишь
«Газпром нефть» выступила против избыточного регулирования цен на топливо.
«Газпром нефть» выступила против избыточного регулирования цен на топливо.
«Газпром нефть» первой из нефтекомпаний публично выступила с критикой всех основных мер правительства по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. По мнению компании, жесткие обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок, соглашение о заморозке цен на топливо и «неэффективный демпфер» привели к убыткам НПЗ. При этом и будущие шаги, направленные на сдерживание роста цен — лицензирование экспорта нефтепродуктов, — компания считает «чрезмерными».
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков первый из глав нефтекомпаний, кто жестко подверг критике ключевые меры правительства по стабилизации цен на топливо. Так, он «отрицательно» относится к идее лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку нефтяная отрасль «и так чрезмерно зарегулирована». Об этом глава нефтекомпании рассказал 28 марта журналистам. «С одной стороны, мы регулируем розничные цены, с другой — у нас есть демпфер, который не является оптимальным, потом, у нас есть соглашение (об ограничении оптовых цен на топливо.— “Ъ”), есть возможность повышения экспортных пошлин нефти и нефтепродуктов, соответственно, еще пытаемся ввести пятый инструмент», — перечислил
Дюков усомнился в эффективности работы уже действующих инструментов — демпфирующего механизма (призван защитить внутренний рынок от колебаний цен на нефть) и соглашения о заморозке цен на топливо.
Неэффективный демпфер плюс соглашение, которое заставило нас залить рынок, привели к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия получили убытки и производство бензинов стало просто нерентабельным", — сообщил
топ-менеджер.
Вследствие снижения цен на нефть и профицита на рынке бензина, вызванного в том числе обязательствами по поставкам на внутренний рынок, цены на топливо в опте достигли минимума с начала прошлого года. В такой ситуации следует «принимать инвестиционные решения и осуществлять инвестиции в модернизацию», но «правительство делает все, чтобы убить экономику нефтепереработки и делать эти инвестиции неэффективными», считает Александр Дюков. «Если исходить из принципа, что кашу маслом не испортить, то это не тот принцип, который нужно применять в нефтяной отрасли», — заметил глава «Газпром нефти».
Первые месяцы действия демпфера обернулись убытками для нефтекомпаний, поставляющих бензин. Затем правительство решило доработать его параметры, улучшив условия для нефтекомпаний, но пока, как сообщал «Ъ», изменения в этот механизм не согласованы.
Дмитрий Козлов