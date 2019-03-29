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02:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ВСМ до Казани не получила одобрения президента

Владимир Путин склоняется к альтернативной автотрассе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Несмотря на поддержку проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород со стороны премьера Дмитрия Медведева, Владимир Путин, по информации «Ъ», его не одобрил. Президент склоняется к позиции первого вице-премьера Антона Силуанова о нецелесообразности строительства ВСМ и желательности, напротив, строительства платной автодороги на Казань. Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля.

Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина. Такая позиция была высказана на состоявшейся на этой неделе встрече президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, рассказали «Ъ» три источника, отдельно подчеркнувшие, что формального решения пока нет.

По данным «Ъ», совещание по ВСМ с участием президента, глав причастных ведомств и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова назначено на 11 апреля. Там, рассказали «Ъ» два источника, ожидается формальное решение.

В аппарате господина Акимова, Минфине, Минтрансе, ОАО РЖД комментариев не дали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не был доступен для комментариев.

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Проект строительства ВСМ в России как концепция существует давно. Более пяти лет рассматривался вариант строительства дороги до Казани, но решение по этому проекту тормозилось в силу его экстраординарной стоимости (около 1,3 трлн руб.) и неуверенности в оценке прогнозного пассажиропотока. В итоге в комплексный план развития магистральной инфраструктуры (КПМИ) вошел лишь первый участок ВСМ Железнодорожный—Гороховец, который обойдется в 621,5 млрд руб. и обеспечит высокоскоростную связь между Москвой и Нижним Новгородом. Правительство, в том числе его председатель Дмитрий Медведев, согласовало доклад президенту, хотя и не без сопротивления.

Против выступали Минфин и его глава, первый вице-премьер Антон Силуанов, которые выражали сомнения в адекватности цены билета, оценки пассажиропотока, а также упирали на существенные риски бюджета, связанные с выполнением обязательств перед кредиторами (см. «Ъ» от 28 января). Вместо ВСМ средства предлагалось направить на региональные аэропорты, Севморпуть и морские порты, а на прошлой неделе РБК писал, что Минфин предлагает перераспределить 112 млрд руб. на терминал «Утренний» НОВАТЭКа. Профильный вице-премьер Максим Акимов, впрочем, уточнял, что решения нет.

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Вместе с тем, по информации «Ъ», вопрос, скорее, решался в плоскости выбора между ВСМ и платной автотрассой до Казани, за строительство которой выступил Минфин. По словам собеседника «Ъ», президент поддержал строительство автодороги.

В плане же высокоскоростного движения, говорит он, президент поручил проработать ВСМ Москва—Петербург, так как там более надежный пассажиропоток.

Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что в КПМИ в рамках проекта «Европа—Западный Китай» учтены скоростная автодорога Москва—Нижний Новгород—Казань длиной 729 км, за реализацию которой отвечает ГК «Автодор», а также обход города Тольятти длинной 97 км с мостом через Волгу (проект Росавтодора). Строительство скоростной автодороги оценивается в 540 млрд руб., из которых 323 млрд руб.— бюджетные средства. Проведенная проработка проекта показала целесообразность его реализации, говорит источник «Ъ».

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Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что проекты ВСМ и автодороги различаются по своему ключевому функционалу. Участок ВСМ Москва—Нижний Новгород и в целом ВСМ Москва—Казань экономического смысла не имели, уверен эксперт. ВСМ «Евразия» интересна как глобальный единый проект, связывающий Европу и Китай в пассажирском и скоростном грузовом сообщении, но с учетом санкций и неподъемно высокой для экономики России стоимости его реализация объективно невозможна, полагает господин Бурмистров. Он также считает, что скоростное движение между Москвой и Петербургом по обычной железнодорожной инфраструктуре полностью удовлетворяет потребности даже самых взыскательных бизнес-пассажиров. Строительство автомагистрали Москва—Казань объективно начнется не ранее 2021 года, и проект еще будет дорабатываться, причем его успех зависит в первую очередь от установленной стоимости проезда, заключает Михаил Бурмистров.

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