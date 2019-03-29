ВСМ до Казани не получила одобрения президента
Владимир Путин склоняется к альтернативной автотрассе.
Владимир Путин склоняется к альтернативной автотрассе.
Несмотря на поддержку проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород со стороны премьера Дмитрия Медведева, Владимир Путин, по информации «Ъ», его не одобрил. Президент склоняется к позиции первого
Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина. Такая позиция была высказана на состоявшейся на этой неделе встрече президента с профильным
По данным «Ъ», совещание по ВСМ с участием президента, глав причастных ведомств и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова назначено на 11 апреля. Там, рассказали «Ъ» два источника, ожидается формальное решение.
В аппарате господина Акимова, Минфине, Минтрансе, ОАО РЖД комментариев не дали.
Проект строительства ВСМ в России как концепция существует давно. Более пяти лет рассматривался вариант строительства дороги до Казани, но решение по этому проекту тормозилось в силу его экстраординарной стоимости (около 1,3 трлн руб.) и неуверенности в оценке прогнозного пассажиропотока. В итоге в комплексный план развития магистральной инфраструктуры (КПМИ) вошел лишь первый участок ВСМ Железнодорожный—Гороховец, который обойдется в 621,5 млрд руб. и обеспечит высокоскоростную связь между Москвой и Нижним Новгородом. Правительство, в том числе его председатель Дмитрий Медведев, согласовало доклад президенту, хотя и не без сопротивления.
Против выступали Минфин и его глава, первый
Вместе с тем, по информации «Ъ», вопрос, скорее, решался в плоскости выбора между ВСМ и платной автотрассой до Казани, за строительство которой выступил Минфин. По словам собеседника «Ъ», президент поддержал строительство автодороги.
В плане же высокоскоростного движения, говорит он, президент поручил проработать ВСМ Москва—Петербург, так как там более надежный пассажиропоток.
Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что в КПМИ в рамках проекта «Европа—Западный Китай» учтены скоростная автодорога Москва—Нижний Новгород—Казань длиной 729 км, за реализацию которой отвечает ГК «Автодор», а также обход города Тольятти длинной 97 км с мостом через Волгу (проект Росавтодора). Строительство скоростной автодороги оценивается в 540 млрд руб., из которых 323 млрд руб.— бюджетные средства. Проведенная проработка проекта показала целесообразность его реализации, говорит источник «Ъ».
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что проекты ВСМ и автодороги различаются по своему ключевому функционалу. Участок ВСМ Москва—Нижний Новгород и в целом ВСМ Москва—Казань экономического смысла не имели, уверен эксперт. ВСМ «Евразия» интересна как глобальный единый проект, связывающий Европу и Китай в пассажирском и скоростном грузовом сообщении, но с учетом санкций и неподъемно высокой для экономики России стоимости его реализация объективно невозможна, полагает господин Бурмистров. Он также считает, что скоростное движение между Москвой и Петербургом по обычной железнодорожной инфраструктуре полностью удовлетворяет потребности даже самых взыскательных
Наталья Скорлыгина, Анастасия Веденеева, Иван Сафронов