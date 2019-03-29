Названы главные причины отказа в ипотеке
Четверть от общего количества потенциальных ипотечных заемщиков в России получают в банках отказы
Четверть от общего количества потенциальных ипотечных заемщиков в России получают в банках отказы
«На незначительные просрочки по прежним кредитам (одна-три просрочки на
Вторая по распространенности причина отказа — сильная закредитованность заявителя, или наличие ранее оформленных займов, кредитных карт, обслуживание которых не завершено. По этой причине «гасят» также четверть ипотечных заявок.
Еще десяти процентам обратившихся за ипотекой отказывают
Примерно семь процентов заявителей «разворачивают»
В феврале 2019-го были обнародованы данные, свидетельствующие о том, что мужчинам в России проще получить ипотечный кредит, чем женщинам. Кроме того, больше шансов в банках имеют люди, не состоящие в браке.