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09:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы главные причины отказа в ипотеке

Четверть от общего количества потенциальных ипотечных заемщиков в России получают в банках отказы из-за плохих кредитных историй. Об этом говорится в материалах агентства «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

«На незначительные просрочки по прежним кредитам (одна-три просрочки на два-три дня) банки еще могут закрыть глаза. Однако просрочка сроком более 90 дней — практически приговор. А если подобное повторилось не один раз, об ипотеке в ближайшие годы можно забыть», — подчеркивают эксперты.

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Вторая по распространенности причина отказа — сильная закредитованность заявителя, или наличие ранее оформленных займов, кредитных карт, обслуживание которых не завершено. По этой причине «гасят» также четверть ипотечных заявок.

Еще десяти процентам обратившихся за ипотекой отказывают из-за негативной репутации компаний, в которых они трудоустроены. «Суть проблемы заключается в том, что когда для оформления кредита заемщик предоставляет справку по форме банка, то по указанным там реквизитам банк довольно серьезно проверяет компанию, в которой работает заемщик. И если по какому-либо пункту компания вызывает у банка сомнения, заемщику будет отказано», — предупреждают в «БЕСТ-Новострой».

Примерно семь процентов заявителей «разворачивают» из-за несоответствия заявок на ипотеку требованиям банков. Другая популярная причина отказа — опасная профессия потенциального ипотечника (каскадер, промышленный альпинист, шахтер, водолаз, сотрудник охранного предприятия) или проблемы со здоровьем.

В феврале 2019-го были обнародованы данные, свидетельствующие о том, что мужчинам в России проще получить ипотечный кредит, чем женщинам. Кроме того, больше шансов в банках имеют люди, не состоящие в браке.

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