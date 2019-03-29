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09:49 (мск), источник: Известия

Заморозка горючего: удержание цен на бензин не решает главную проблему

Нефтяной бизнес с каждой новой мерой становится убыточным, считают эксперты.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

31 марта истекает срок действия соглашения о сдерживании цен на топливо. Договоренности соблюдались с ноября, нефтяники согласились продлить их на один квартал. Эксперты сомневаются, что соглашение и другие меры по сдерживанию цен будут эффективны. На независимые АЗС договоренности не распространяются, а нефтяной бизнес тем временем становится убыточным.

Второй заход

7 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил соглашение властей с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на рынке топлива. Стороны договорились зафиксировать оптовые цены на уровне июня 2018 года. В случае отказа власти грозились ввести заградительные пошлины на экспорт, подчеркивая, что все нефтяные компании несут «солидарную ответственность».

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Ценам на бензин приказано подождать до лета

Для сдерживания роста цен на топливо и предотвращения дефицита была принята еще одна мера. 1 января 2019 года начала действовать новая система обратного акциза на нефть с демпфирующей надбавкой. В Минэнерго намерены изменить ее формулу — снизить цены отсечения. Предположительно, с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну бензина и с 50 тыс. до 46 тыс. рублей — дизтоплива, что должно сократить потери нефтяников. С таким заявлением министр энергетики Александр Новак выступил по итогам совещания с представителями нефтяных компаний, которое прошло во вторник, 26 марта.

Кроме того, рассматривается возможность снижения нормы по поставкам топлива на внутренний рынок. По словам Новака, речь идет о том, чтобы зафиксировать ее на уровне 2017 года плюс 3% или снизить темпы по росту поставок. Однако решения на этот счет пока не принято.

Издержка за издержкой

В ФАС ситуацию на розничном рынке оценивают как стабильную. Однако эксперты подчеркивают: независимые АЗС, которые занимают более половины розничного рынка, «солидарную ответственность» по соглашению не несут и продают топливо со своей наценкой. То есть покупают его по «замороженной» стоимости, а далее оно идет в розничную продажу с наценкой, которая приносит им доходы.

По оценкам исследовательской группы «Петромаркет», все нефтеперерабатывающие заводы, которые ориентированы на поставки бензина на внутренний рынок, генерируют отрицательную маржу переработки — проще говоря, работают себе в убыток.

Динамика стала только хуже после введения демпфирующей надбавки: в первые два месяца она оказалась отрицательной, в результате производители тратят еще больше. Внутренние цены на бензин оказались ниже «замороженной», в итоге надбавки ничего не дали, наоборот — по подсчетам Vygon Consulting, производители отдали в бюджет 10 млрд рублей.

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Нефтяную кашу маслом испортишь

О том же говорят в Российском топливном союзе, который изначально выступал против соглашения о стабилизации ситуации на рынке топлива и каких-либо подобных договоренностей. «Да, у них [нефтяников] есть прямые убытки, когда они вынуждены доплачивать, держа низкие цены из-за высоких вот этих базовых цен отсечения, которые были раньше, — говорит президент организации Евгений Аркуша. — Это, конечно, несправедливо и неправильно».

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает излишними меры, которые принимаются для регулирования рынка. «С одной стороны, мы должны принимать инвестиционные решения и осуществлять инвестиции в модернизацию. С другой стороны, правительство делает всё, чтобы убить экономику нефтепереработки и делать эти инвестиции неэффективными», — заявил он журналистам в четверг, 28 марта.

По мнению специалистов «Петромаркета», розничные цены вырастут как минимум на 10%, если довести маржу АЗС хотя бы до нулевой отметки.

Повышение цены или же ее фиксация и на уровне АЗС проблем не решит, уверены эксперты. По их расчетам, действительно необходимо скорректировать формулу расчета демпфера. «Его нужно перевести в положительную зону, а также обеспечить компенсацию производителям автобензина хотя бы половины дисконта в отпускной цене относительно экспортного нетбэка, — предлагают в “Петромаркете”. — В этом случае рост цен в опте, хоть и произойдет, но куда более скромный».

Гарантия сдерживания

Корректировку демпфирующей формулы пока не одобрили в Минфине. Не будет корректировки — не будет и соглашения о сдерживании цен, считает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов. Тогда к маю взлетят оптовые цены, а вслед за ними и розничные — к лету спрос растет, объясняет он. Аналитик агентства АКРА Василий Танурков добавляет, что цены на нефть (от которых напрямую зависит стоимость бензина) могут подскочить в мае еще и потому, что тогда вступит в силу полный запрет США на закупку иранской нефти. Власти опасаются, что цены вырастут, при этом надбавка ничего не даст, потому решили продлить соглашение, предполагает Танурков.

Продлевать договоренности правительство будет и дальше, считает аналитик «Финама» Алексей Калачев. Другого выхода нет — иного рыночного механизма для сдерживания цен пока нет, объясняет специалист.

«Решение о продлении заморозки, скорее всего, связано с желанием сгладить эффект от повышения НДС. Примерно к середине года эффект от роста инфляции из-за НДС будет в основном скомпенсирован, и тогда, скорее всего, переход к более свободному ценообразованию будет воспринят бизнесом и гражданами менее болезненно», — полагает советник гендиректора «Открытие брокер» Сергей Хестанов.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев объясняет: нельзя не учитывать того, что с 1 января выросли налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленную стоимость, тарифы на перевозку по железной дороге и акциз. Цены при этом «заморожены», а значит, все издержки на нефтяниках. Этот бизнес становится убыточным, что впоследствии может привести к резкому снижению поступлений в бюджет.

Елена Винница

Справка
Повышение отменяется? О чем власти и нефтяники договорились по ценам на бензин

Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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