Заморозка горючего: удержание цен на бензин не решает главную проблему
Нефтяной бизнес с каждой новой мерой становится убыточным, считают эксперты.
Нефтяной бизнес с каждой новой мерой становится убыточным, считают эксперты.
31 марта истекает срок действия соглашения о сдерживании цен на топливо. Договоренности соблюдались с ноября, нефтяники согласились продлить их на один квартал. Эксперты сомневаются, что соглашение и другие меры по сдерживанию цен будут эффективны. На независимые АЗС договоренности не распространяются, а нефтяной бизнес тем временем становится убыточным.
7 ноября 2018 года
Для сдерживания роста цен на топливо и предотвращения дефицита была принята еще одна мера. 1 января 2019 года начала действовать новая система обратного акциза на нефть с демпфирующей надбавкой. В Минэнерго намерены изменить ее формулу — снизить цены отсечения. Предположительно, с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну бензина и с 50 тыс. до 46 тыс. рублей — дизтоплива, что должно сократить потери нефтяников. С таким заявлением министр энергетики Александр Новак выступил по итогам совещания с представителями нефтяных компаний, которое прошло во вторник, 26 марта.
Кроме того, рассматривается возможность снижения нормы по поставкам топлива на внутренний рынок. По словам Новака, речь идет о том, чтобы зафиксировать ее на уровне 2017 года плюс 3% или снизить темпы по росту поставок. Однако решения на этот счет пока не принято.
В ФАС ситуацию на розничном рынке оценивают как стабильную. Однако эксперты подчеркивают: независимые АЗС, которые занимают более половины розничного рынка, «солидарную ответственность» по соглашению не несут и продают топливо со своей наценкой. То есть покупают его по «замороженной» стоимости, а далее оно идет в розничную продажу с наценкой, которая приносит им доходы.
Динамика стала только хуже после введения демпфирующей надбавки: в первые два месяца она оказалась отрицательной, в результате производители тратят еще больше. Внутренние цены на бензин оказались ниже «замороженной», в итоге надбавки ничего не дали, наоборот — по подсчетам Vygon Consulting, производители отдали в бюджет 10 млрд рублей.
О том же говорят в Российском топливном союзе, который изначально выступал против соглашения о стабилизации ситуации на рынке топлива и
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает излишними меры, которые принимаются для регулирования рынка. «С одной стороны, мы должны принимать инвестиционные решения и осуществлять инвестиции в модернизацию. С другой стороны, правительство делает всё, чтобы убить экономику нефтепереработки и делать эти инвестиции неэффективными», — заявил он журналистам в четверг, 28 марта.
Повышение цены или же ее фиксация и на уровне АЗС проблем не решит, уверены эксперты. По их расчетам, действительно необходимо скорректировать формулу расчета демпфера. «Его нужно перевести в положительную зону, а также обеспечить компенсацию производителям автобензина хотя бы половины дисконта в отпускной цене относительно экспортного нетбэка, — предлагают в “Петромаркете”. — В этом случае рост цен в опте, хоть и произойдет, но куда более скромный».
Корректировку демпфирующей формулы пока не одобрили в Минфине. Не будет корректировки — не будет и соглашения о сдерживании цен, считает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов. Тогда к маю взлетят оптовые цены, а вслед за ними и розничные — к лету спрос растет, объясняет он. Аналитик агентства АКРА Василий Танурков добавляет, что цены на нефть (от которых напрямую зависит стоимость бензина) могут подскочить в мае еще и потому, что тогда вступит в силу полный запрет США на закупку иранской нефти. Власти опасаются, что цены вырастут, при этом надбавка ничего не даст, потому решили продлить соглашение, предполагает Танурков.
«Решение о продлении заморозки, скорее всего, связано с желанием сгладить эффект от повышения НДС. Примерно к середине года эффект от роста инфляции
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК
Елена Винница