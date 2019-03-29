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11:11 (мск), источник: РАПСИ

Кабмин внес в Госдуму поправки о выборе работниками зарплатного банка

МОСКВА, 29 мар — РАПСИ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о реализации права работника на выбор кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.

Источник: Reuters

Так, предлагается установить административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата.

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Часть 6 статьи 5.27 КоАП будет дополнена отдельным составом правонарушения, за совершение которого предусматривается административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Другим законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации для перечисления заработной платы, с 5 рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы.

Также предлагается установить, что порядок замены работником кредитной организации определяется коллективным или трудовым договором.

Согласно части 3 статьи 136 Трудового кодекса заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определённых коллективным или трудовым договором. Также кодексом предусмотрено право работника заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена его заработная плата.

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Создание препятствий гражданам в смене кредитной организации для получения заработной платы, как указывает кабмин, может создавать условия для получения обслуживающей «зарплатный проект» кредитной организацией преимуществ не только при привлечении денежных средств на банковские счета, но и при других видах банковской деятельности. В отдельных случаях это может приводить к ограничению конкуренции, в частности при наличии у такой организации доминирующего положения на соответствующем рынке.

По данным Роструда, в 2018 году выявлено 81 тысяч нарушений по оплате труда, из них порядка 10% — нарушения части 3 статьи 136 Трудового кодекса.

«Предлагаемые изменения позволят исключить риски невыполнения работодателем норм трудового законодательства, будут способствовать предупреждению трудовых споров и правонарушений в этой сфере, развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений», — отмечается в сообщении.

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