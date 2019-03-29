В Банке России заявили, что долговая нагрузка населения приблизилась к историческому пику

Как отмечается в материалах, представленных в ходе всероссийской банковской конференции, динамика долговой нагрузки населения в значительной степени определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования.
Данилова также уточнила, что тенденция быстрого роста долговой нагрузки по необеспеченным кредитам наблюдалась последний год. Вместе с тем, долговая нагрузка населения по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно.
Это связно с тем, что ипотека — это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков.
Елизавета Данилова директор департамента ЦБ РФ
Летом 2018 года ЦБ повысил коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года. Для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) в 10−15% коэффициент риска был повышен до 130%, для ПСК в 15−20% — до 150%, для ПСК в 20−25% — до 180%, для кредитов с ПСК в 25−30% — до 200%. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре отмечала, что Банк России пока не видит особого эффекта от этой меры.