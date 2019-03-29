Новак: затягивание Данией решения не отразится на «Северном потоке — 2»

«Нет», — ответил Новак на вопрос, может ли затягивание Данией решения по заявке Nord Stream 2 AG (проектная компания «Северного потока — 2») отразиться на сроках реализации проекта.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.