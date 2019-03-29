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13:03 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле заявили, что окончательное решение по магистрали Москва — Казань пока не принято

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Владимир Путин пока не принимал окончательного решения относительно проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, первый участок которой должен связать столицу с Нижним Новгородом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности, точнее, не соответствует. Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли президент не одобрил проект ВСМ.

Говорить о том, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного — неверно.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
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По словам Пескова, работа по этому проекту продолжается. «Это сложный процесс, многогранный, связанный с экономической целесообразностью, с кумулятивным эффектом для экономики регионов», — сказал он.

«Поэтому, конечно, с бухты-барахты принимать решения было бы неверно», — добавил Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что президент не одобрил идею строительства ВСМ Москва — Казань и ее первого участка Железнодорожный — Гороховец, несмотря на то, что проект согласовало правительство. По сведениям «Ъ», президент склоняется в пользу платной автотрассы Москва — Казань.

До Нижнего за два часа! Одобрено строительство первого участка ВСМ «Москва — Казань»
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