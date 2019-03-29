В Кремле заявили, что окончательное решение по магистрали Москва — Казань пока не принято

«Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности, точнее, не соответствует. Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли президент не одобрил проект ВСМ.
Говорить о том, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного — неверно.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
По словам Пескова, работа по этому проекту продолжается. «Это сложный процесс, многогранный, связанный с экономической целесообразностью, с кумулятивным эффектом для экономики регионов», — сказал он.
«Поэтому, конечно, с бухты-барахты принимать решения было бы неверно», — добавил Песков.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что президент не одобрил идею строительства ВСМ Москва — Казань и ее первого участка Железнодорожный — Гороховец, несмотря на то, что проект согласовало правительство. По сведениям «Ъ», президент склоняется в пользу платной автотрассы Москва — Казань.