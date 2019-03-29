Путин решит судьбу высокоскоростной магистрали до середины апреля

«Никакого решения президента сейчас нет», — замечает один из чиновников. Оно будет принято в апреле, говорят собеседники «Ведомостей». Трое из них утверждают, что совещание у президента пройдёт 11 апреля. Дата окончательно не определена, настаивают два чиновника.
Накануне РБК сообщил, что Путин не стал поддерживать проект строительства ВСМ Москва — Нижний Новгород. «Эта информация не совсем соответствует действительности, точнее, не соответствует. Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в пятницу, 29 марта.
Говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного неверно. Работа продолжается. Это сложный процесс, многогранный, связанный с экономической целесообразностью, с кумулятивным эффектом для экономики целого ряда регионов и т. д. Поэтому, конечно, так с бухты-барахты принимать решение было бы неверно.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
В марте премьер Дмитрий Медведев подписал доклад о необходимости приступать к стройке ВСМ, доклад был направлен президенту, подтверждал представитель премьера. Но единой позиции в правительстве не было: за неэффективность и ошибочные подсчеты пассажиропотока ВСМ до Нижнего Новгорода проект критиковал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Вице-премьер Максим Акимов (курирует транспорт), министр транспорта Евгений Дитрих и гендиректор РЖД Олег Белозеров проект, напротив, поддерживали.
Его общая стоимость — 621,5 млрд руб., из которых 200 млрд руб. требуется из федерального бюджета.
Аргументы за и против обсуждаются без остановки, говорит человек, близкий к РЖД. Так, на прошлой неделе состоялось несколько совещаний. На совещании у Силуанова проект не поддержали, рассказали «Ведомостям» два участника правительственных обсуждений. Было рабочее совещание и у Белоусова, рассказывает ещё один федеральный чиновник: решено доработать некоторые расчеты, в частности ожидаемый пассажиропоток и финансовую модель. «Отрицательной позиции по проекту на совещании не было. Он глубокого проработан, есть проектно-сметная документация, но некоторые моменты нужно актуализировать», — указывает чиновник.
ВСМ до Нижнего Новгорода рассматривается вместе с другими проектами дорог в том же направлении: например, новой автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань стоимостью более 530 млрд руб. и реконструкцией участков существующих бесплатных автодорог, рассказывал сотрудник администрации президента. Логика не поменялась, знает федеральный чиновник.
Отношение к автомобильной дороге Москва — Казань сменилось на благосклонное, утверждают два чиновника. Прежде Минфин не поддерживал эту дорогу, знают два чиновника: министерство предлагало поддержать строительство платной автомагистрали «Меридиан», которая также является вариантом трассы в направлении Китая, но пока не требует средств федерального бюджета на строительство. Минфин предлагал на совещаниях проработать проект с экспертами и перевозчиками.
Если от ВСМ до Нижнего Новгорода будет решено отказаться, средства могут пойти на другие инфраструктурные проекты. В частности, на ВСМ Екатеринбург — Челябинск (на строительство требуется более 200 млрд руб. из бюджета), автомобильный обход Сочи и другие проекты, считают участники совещаний в правительстве.
Представители Минфина, Минтранса, РЖД и Акимова отказались от комментариев.