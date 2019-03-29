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12:53 (мск), источник: Ведомости

Путин решит судьбу высокоскоростной магистрали до середины апреля

Президент России Владимир Путин не сформировал окончательного мнения, нужно ли строить пилотный участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), который позволит запустить поезда из Москвы до Нижнего Новгорода, рассказали «Ведомостям» участник правительственных совещаний, человек, близкий к РЖД, и три федеральных чиновника: проработка вопроса продолжается. Путин поручил своему помощнику по экономике Андрею Белоусову еще раз оценить проект, говорит участник правительственных совещаний.

«Никакого решения президента сейчас нет», — замечает один из чиновников. Оно будет принято в апреле, говорят собеседники «Ведомостей». Трое из них утверждают, что совещание у президента пройдёт 11 апреля. Дата окончательно не определена, настаивают два чиновника.

Накануне РБК сообщил, что Путин не стал поддерживать проект строительства ВСМ Москва — Нижний Новгород. «Эта информация не совсем соответствует действительности, точнее, не соответствует. Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в пятницу, 29 марта.

Говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного неверно. Работа продолжается. Это сложный процесс, многогранный, связанный с экономической целесообразностью, с кумулятивным эффектом для экономики целого ряда регионов и т. д. Поэтому, конечно, так с бухты-барахты принимать решение было бы неверно.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

В марте премьер Дмитрий Медведев подписал доклад о необходимости приступать к стройке ВСМ, доклад был направлен президенту, подтверждал представитель премьера. Но единой позиции в правительстве не было: за неэффективность и ошибочные подсчеты пассажиропотока ВСМ до Нижнего Новгорода проект критиковал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Вице-премьер Максим Акимов (курирует транспорт), министр транспорта Евгений Дитрих и гендиректор РЖД Олег Белозеров проект, напротив, поддерживали.

Его общая стоимость — 621,5 млрд руб., из которых 200 млрд руб. требуется из федерального бюджета.

Аргументы за и против обсуждаются без остановки, говорит человек, близкий к РЖД. Так, на прошлой неделе состоялось несколько совещаний. На совещании у Силуанова проект не поддержали, рассказали «Ведомостям» два участника правительственных обсуждений. Было рабочее совещание и у Белоусова, рассказывает ещё один федеральный чиновник: решено доработать некоторые расчеты, в частности ожидаемый пассажиропоток и финансовую модель. «Отрицательной позиции по проекту на совещании не было. Он глубокого проработан, есть проектно-сметная документация, но некоторые моменты нужно актуализировать», — указывает чиновник.

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ВСМ до Нижнего Новгорода рассматривается вместе с другими проектами дорог в том же направлении: например, новой автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань стоимостью более 530 млрд руб. и реконструкцией участков существующих бесплатных автодорог, рассказывал сотрудник администрации президента. Логика не поменялась, знает федеральный чиновник.

Отношение к автомобильной дороге Москва — Казань сменилось на благосклонное, утверждают два чиновника. Прежде Минфин не поддерживал эту дорогу, знают два чиновника: министерство предлагало поддержать строительство платной автомагистрали «Меридиан», которая также является вариантом трассы в направлении Китая, но пока не требует средств федерального бюджета на строительство. Минфин предлагал на совещаниях проработать проект с экспертами и перевозчиками.

Если от ВСМ до Нижнего Новгорода будет решено отказаться, средства могут пойти на другие инфраструктурные проекты. В частности, на ВСМ Екатеринбург — Челябинск (на строительство требуется более 200 млрд руб. из бюджета), автомобильный обход Сочи и другие проекты, считают участники совещаний в правительстве.

Представители Минфина, Минтранса, РЖД и Акимова отказались от комментариев.

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