Mail.ru планирует запустить единую образовательную платформу для школьников
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Mail.ru Group планирует запустить единую образовательную платформу для школьников, сообщил
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Mail.ru Group планирует запустить единую образовательную платформу для школьников, сообщил
«Мы последние пять лет довольно много внимания уделяли именно высшему образованию. … Сегодня, мне кажется, мы должны обратить внимание на школьное образование. И со своей стороны Mail.ru Group готова разработать единую образовательную платформу для школьников и все необходимые технологии, которые позволят сделать обучение в школах
Для этого не потребуется дополнительные государственные затраты. Мы готовы сделать платформу полностью за свой счет. Но так как школьная среда и школьная программа — это довольно консервативная среда. Мы бы хотели заручиться вашей поддержкой в этом плане.
«Владимир, вот скажите, значит, что
«Для этого нам требуется ваша поддержка, и для этого нам требуется возможность внедрить цифровые инструменты в процесс образования в рамках всей страны. Потому что, если мы говорим об информационных технологиях, мы знаем, что кровь этих технологий — это данные. И современные инструменты, которые позволят делать образование более интересным, более конкретным… для этого нужна единая образовательная платформа, которая позволит точно обращаться к детям», — ответил Габриелян.
«Вы знаете, я думаю, что это возможно. Естественно, мы будем стараться помогать вам, вашим коллегам. Вопрос тут из нескольких компонентов состоит.