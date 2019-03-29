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20:23 (мск), источник: РИА Новости

Mail.ru планирует запустить единую образовательную платформу для школьников

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Mail.ru Group планирует запустить единую образовательную платформу для школьников, сообщил вице-президент и технический директор холдинга Владимир Габриелян.

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фотографии

«Мы последние пять лет довольно много внимания уделяли именно высшему образованию. … Сегодня, мне кажется, мы должны обратить внимание на школьное образование. И со своей стороны Mail.ru Group готова разработать единую образовательную платформу для школьников и все необходимые технологии, которые позволят сделать обучение в школах по-настоящему современным и цифровым», — сказал Габриелян на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.

Для этого не потребуется дополнительные государственные затраты. Мы готовы сделать платформу полностью за свой счет. Но так как школьная среда и школьная программа — это довольно консервативная среда. Мы бы хотели заручиться вашей поддержкой в этом плане.
Владимир Габриелян
вице-президент, технический директор Mail.ru Group

«Владимир, вот скажите, значит, что нужно-то конкретно? Для того чтобы, как вы сказали, консервативная среда вас не отторгла», — спросил Медведев.

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«Для этого нам требуется ваша поддержка, и для этого нам требуется возможность внедрить цифровые инструменты в процесс образования в рамках всей страны. Потому что, если мы говорим об информационных технологиях, мы знаем, что кровь этих технологий — это данные. И современные инструменты, которые позволят делать образование более интересным, более конкретным… для этого нужна единая образовательная платформа, которая позволит точно обращаться к детям», — ответил Габриелян.

«Вы знаете, я думаю, что это возможно. Естественно, мы будем стараться помогать вам, вашим коллегам. Вопрос тут из нескольких компонентов состоит. Во-первых, для того, чтобы это делать, нужен сам продукт, который вы будете предлагать. Но раз вы об этом говорите, видимо, он уже есть, либо вы его готовы предложить. Второе — должна быть готова среда. Я имею в виду, не только технологическую среду, но и людей, которые это все будут применять», — заметил премьер-министр, вспоминая историю подключения школ к интернету в 2006 году, когда учителя были не готовы к технологиям.

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