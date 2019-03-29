Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Взрыв газовоза: уничтожены 8 легковушек и 10 грузовиков (видео)
В роддомах Подмосковья мамам начнут дарить наборы для новорожденных
Софья Евстигнеева: «Не хочу бежать от фамилии»
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
«Страшная древняя тайна» с простой разгадкойИстория терракотовой армии
Известная 31-летняя российская актриса родила первенца
Кейт Миддлтон встретилась со скаутами
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Кардиологи советуют отказаться от профилактики аспирином
Дана Борисова рассказала о сексуальной зависимости - подробности
Опубликованы фото похудевшей Софии Ротару
Мужчина нашел украденную в 90-х вещь, которая уже стоит €25 млн
Ставший популярным напиток признали противораковым
Анна Курникова станцевала на столе, обнажив тело - видео
“Я без него не могу”: Кабаева высказалась о любви
Московские кафе с животными могут закрыть
Москвичи начали покидать город
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
1245 лет назад была найдена уникальная Терракотовая армия
19:57 (мск), источник: Интерфакс

Рынок акций РФ и рубль развернулись вниз на новостях о новых санкциях США

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Рынок акций РФ и рубль вечером в пятницу развернулись вниз после известий, что США подготовили новые санкции против России по «делу Скрипалей».

ЦБ: $ 64.7347   -0.07 € 72.7230   -0.17 ММВБ: $ 65.5850   +0.65 € 73.5625   +0.71
Источник: РИА "Новости"

К 18:03 по Москве индекс МосБиржи откатился до 2491,1 пункта (-0,1%, максимум дня — 2509,65 пункта), индекс РТС — до 1199,56 пункта (-0,6%); цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» снизились в пределах 1,6%.

Читайте также
Развал «российского дела» в США: что будет с рублем

Доллар подскочил до 65,48 рубля (+0,54 рубля), днем курс опускался до 64,59 руб./$1.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу со ссылкой на информированные источники, что Белый дом получил документы с новыми санкциями против России по «делу Скрипалей». Пакет мер прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США, ожидается финальное решение Белого дома.

Точный объем санкций пока неизвестен. Один из источников Bloomberg утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ.

Новые санкции США
18:26 (мск)США подготовили новые санкции против России в связи с «делом Скрипалей»
18 мартаДерипаска рассказал, почему подал иск к минфину США
16 мартаПорошенко заявил о «триедином ударе» по России
Медведев ответил на вопросы пользователей «ВКонтакте». Главное
СМИ узнали о новых санкциях против России из-за «дела Скрипалей»
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Разгадана тайна телефонов, которые 30 лет выносило на пляж
Минобороны показало ослепляющее оружие в действии
В Австралии рыбак выловил 100-килограммовую голову акулы
Спорт
Шопинг на €500 млн: кого купит «Реал» Не успел Зинедин Зидан вернуться на пост главного тренера мадридского «Реала», как на «королевский клуб» обрушилась настоящая лавина трансферных слухов
Hi-Tech
Что не так с самым современным авианосцем США Полный провал...
Авто
Новый «развод» от ГИБДД: медицинский осмотр прямо на дороге В ГИБДД СВАО города Москвы появилась новая «бесплатная услуга» для водителей — медицинский осмотр
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Известная 31-летняя российская актриса родила первенца София Каштанова принимает поздравления
Леди
Мужа Алсу заподозрили в изменах певице СМИ отреагировали на недавнее интервью певицы.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь