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12:31 (мск), источник: РИА Новости

Правительство одобрило распределение более 70 млрд рублей на дорожную сеть

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство России одобрило распределение более 70 миллиардов рублей на развитие дорожной инфраструктуры, соответствующее решение опубликовано на сайте кабинета.

Источник: РИА Новости

В частности, будут выделены средства на развитие транспортного коридора «Европа — Западный Китай» в размере 30,856 миллиарда рублей, в том числе в 2019 году — 2,057 миллиарда рублей, в 2020 году — 10,623 миллиарда рублей, в 2021 году — 18,176 миллиарда рублей.

Также в 2019—2021 годах будет выделено 22,423 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста страны.

«…В том числе в 2019 году — 2,114 миллиарда рублей пяти субъектам Федерации; в 2020 году — 2,81 миллиарда рублей пяти субъектам Федерации; в 2021 году — 17,499 миллиарда рублей шести субъектам Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, на финансирование дорожной деятельности в рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в 2019 году будет выделено 12,546 миллиарда рублей.

Также правительство одобрило финансирование в 2019 году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в размере 5 миллиардов рублей.

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