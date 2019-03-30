Правительство поручило остановить резкий рост цен на авиабилеты и авиатопливо
Минфин, Минэнерго, Минтранс и ФАС должны до конца апреля представить кабмину отчет по авиаперевозкам.
Минфин, Минэнерго, Минтранс и ФАС должны до конца апреля представить кабмину отчет по авиаперевозкам.
Правительство поручило Министерствам транспорта, финансов и энергетики, а также Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо, после чего составить предложения по недопущению их резкого роста. Свои идеи ведомства обязаны представить до 26 апреля. Такой приказ от кабмина связан с быстрым ростом цен на авиаперевозки за зиму 2018−2019 годов — в различных сервисах отмечали увеличение стоимости билетов на 5−8% за три месяца.
«ФАС России (Игорю Артемьеву), Минтрансу России (Евгению Дитриху), Минэнерго России (Александру Новаку), Минфину России (Антону Силуанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и о результатах до 26 апреля 2019 года доложить в Правительство Российской Федерации, представив при необходимости предложения по недопущению их существенного роста», — говорится на сайте правительства. Координировать проект поручено зампреду правительства РФ Максиму Акимову и
Правительство уже предпринимает меры, чтобы обеспечить доступность авиаперевозок по России. По итогам заседания 28 марта, кабмин принял проект о субсидиях льготных воздушных перевозок с Дальнего Востока — для предотвращения роста цен на такие полеты кабмин выделил 2,5 миллиарда рублей. По словам
Средства должны компенсировать перевозчикам скидки, которые они дают для пенсионеров, студентов, инвалидов и сопровождающих.
Как ранее писал Daily Storm, в сервисе по бронированию авиабилетов Aviasales сообщили, что средний чек на перелеты по России в начале 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 7% (до 6710 рублей). Перелеты на международных направлениях подорожали на 8% — до 42 тысяч 934 рублей. Это связано с тем, что авиакомпании пытаются компенсировать деньги, потраченные на подорожавшее в 2018 году топливо.
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