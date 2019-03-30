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18:48 (мск), источник: Daily Storm

Правительство отложило перевод страны на «умные» счетчики газа

Проект приведет к росту цен на газ, поэтому кабмин не станет его продвигать в ближайшее время, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Источник: РИА "Новости"

Правительство временно отказалось от идеи об обязательной установке «умных» счетчиков газа по всей России. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, в кабмине поняли, что реализация такого проекта приведет к общему росту цен на газ для населения, в связи с чем идея отложена на неопределенный срок.

«Эту идею было поручено просчитать: сколько это стоит, какая будет дополнительная нагрузка на потребителей, какие возможные источники финансирования. Оказалось, что это достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку источников иных компенсаций реализации этой задачи, кроме как тарифов на газ, нет — мы отказались от идеи установки этих счетчиков», — рассказал Козак в интервью телеканалу «Россия-24».

Вице-премьер отметил, что решение кабмина не означает полного отказа от идеи.

Правительство Российской Федерации не может принимать решение без учета интересов потребителей… Подождем, когда [счетчики] подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа.
Дмитрий Козак
вице-премьер

В конце марта «Известия» сообщили, что Минэнерго РФ разработало «умную» систему учета расхода газа, которая потребует установки в домах по всей России продвинутых счетчиков, а также приборов обработки данных с этих устройств у поставщиков топлива.

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В письме от ведомства к правительству цена этого проекта оценивалась в 385 миллиардов рублей. Расходы на счетчики предлагается передать либо поставщикам газа, либо контролирующим его распределение компаниям. Оба варианта могли привести к повышению цен на газ для граждан на 5−10%.

В декабре прошлого года правительство опровергло информацию из ряда СМИ о планах ввести обязательную установку в квартирах и домах россиян «умных» счетчиков газа. СМИ сообщали, что вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до марта 2019 года разработать предложения о внедрении «умных» счетчиков. При этом эксперты подсчитали, что «если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств на то, чтобы профинансировать программу за бюджетный счет, у государства нет». Тогда расходы на программу оценили примерно в 130 миллиардов рублей.

Егор Латышев

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