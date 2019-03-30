Правительство отложило перевод страны на «умные» счетчики газа
Проект приведет к росту цен на газ, поэтому кабмин не станет его продвигать в ближайшее время, заявил
Проект приведет к росту цен на газ, поэтому кабмин не станет его продвигать в ближайшее время, заявил
Правительство временно отказалось от идеи об обязательной установке «умных» счетчиков газа по всей России. По словам
«Эту идею было поручено просчитать: сколько это стоит, какая будет дополнительная нагрузка на потребителей, какие возможные источники финансирования. Оказалось, что это достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку источников иных компенсаций реализации этой задачи, кроме как тарифов на газ, нет — мы отказались от идеи установки этих счетчиков», — рассказал Козак в интервью телеканалу «Россия-24».
Правительство Российской Федерации не может принимать решение без учета интересов потребителей… Подождем, когда [счетчики] подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа.
В конце марта «Известия» сообщили, что Минэнерго РФ разработало «умную» систему учета расхода газа, которая потребует установки в домах по всей России продвинутых счетчиков, а также приборов обработки данных с этих устройств у поставщиков топлива.
В письме от ведомства к правительству цена этого проекта оценивалась в 385 миллиардов рублей. Расходы на счетчики предлагается передать либо поставщикам газа, либо контролирующим его распределение компаниям. Оба варианта могли привести к повышению цен на газ для граждан на 5−10%.
В декабре прошлого года правительство опровергло информацию из ряда СМИ о планах ввести обязательную установку в квартирах и домах россиян «умных» счетчиков газа. СМИ сообщали, что
Егор Латышев