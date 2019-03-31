Миллер не увидел фатальных препятствий, чтобы достроить «Северный поток — 2»
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер уверен, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2019 году.
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер уверен, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2019 году.
Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности.
«И в общем и целом, нет никаких
Морской газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
На этой неделе энергетическое агентство Дании запросило у оператора проекта газопровода «Северный поток — 2» дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, к югу от острова Борнхольм. При этом обе заявки на прохождение газопровода — и с севера, и с юга острова —