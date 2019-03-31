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14:29 (мск), источник: Интерфакс

Миллер не увидел фатальных препятствий, чтобы достроить «Северный поток — 2»

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер уверен, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2019 году.

Источник: Reuters
Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности.
Алексей Миллер
председатель правления «Газпрома»

«И в общем и целом, нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство “Северного потока — 2” до конца девятнадцатого года», — сказал он в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

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Морской газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

В октябре 2018 года Миллер заявил, что «Газпром» готов начать поставки газа по «Северному потоку — 2» с 1 января 2020 года.

На этой неделе энергетическое агентство Дании запросило у оператора проекта газопровода «Северный поток — 2» дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, к югу от острова Борнхольм. При этом обе заявки на прохождение газопровода — и с севера, и с юга острова — по-прежнему находятся на рассмотрении властей Дании.

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