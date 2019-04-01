Из соков выжимают налог
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС.
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС.
Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин. Там считают, что это может стимулировать производителей снизить использование сахара. Сами они обещают лишь поднять цены, однако следствием может стать снижение производства и потребления.
Предложения по увеличению налоговой нагрузки на напитки с высоким содержанием добавленных сахаров в аппарат правительства направил заместитель главы Минфина Илья Трунин. Как отмечается в документе (копия есть у «Ъ»), сегодня на безалкогольные напитки, в том числе содержащие добавки сахара, а также фруктовые соки с добавлением сахара для детского питания, действует пониженная ставка НДС в размере 10%. «Считаем целесообразным рассмотреть вопрос об исключении таких продуктов из перечня товаров, на которые действует пониженная ставка НДС», — пишет господин Трунин.
В Минфине пояснили «Ъ», что документ направлен в ответ на предложение Минздрава ввести дополнительный налог на напитки с высоким содержанием сахара. «Реализовать на практике эту идею невозможно. Нет технического регламента, который бы определял, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара, и непонятно, какой может быть система контроля», — говорит представитель Минфина.
В целом, по его словам, прежде чем вводить дополнительные налоги, корректнее рассмотреть вопрос отмены существующих льгот.
В то же время, в Минфине подчеркнули, что госполитику в соответствующей области формирует Минздрав. В Минздраве комментировать инициативу Минфина не стали. В
Следовательно, повышение НДС не должно коснуться этой продукции. В целом, предупредили в РСПС, увеличение налоговой нагрузки на отрасль грозит повышением цен на соковую продукцию и может привести к снижению объемов потребления и производства. При этом, указывают в союзе, в 2018 году объем выпуска соков в России вырос впервые за шесть лет — на 1,6%, до 241,1 млрд дал.
Дал (сокращение от декалитр — единица измерения объема жидкостей равная 10 литрам).
По словам источника «Ъ» в пищевой компании, на самом деле напитков с добавленным сахаром на рынке немного. К ним, по его словам, относятся, в частности, некоторые виды нектаров. Но, опасается собеседник «Ъ», инициатива может подтолкнуть правительство к обсуждению вопроса об исключении из перечня товаров, облагаемых пониженной ставкой НДС, более широких категорий продуктов. Другой собеседник «Ъ» в отрасли отмечает, что неопределенность связана с формулировкой: в напитки действительно почти никто не добавляет сахара, но инициатива может затронуть соки, где «они формируются в процессе».
По оценкам Euromonitor International, оборот рынка соков в России в 2019 году и так может сократиться примерно на 6%, до 146,15 млрд руб. в текущих ценах. Крупнейшими производителями там называют
Отмена льготной ставки НДС на часть безалкогольных напитков приведет прежде всего к повышению стоимости продукции, согласен исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. При этом, отмечает он, эффективность подобных мер до сих пор не доказана. В Финляндии, к примеру, вводились акцизы на кондитерские изделия, но снизить потребление сахара не удалось, поскольку его компенсировали из других источников. В итоге, поясняет господин Поповичев, акцизы «просто дискриминируют определенные товары».
Алексей Полухин, Анатолий Костырев