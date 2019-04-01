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07:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Экспортная пошлина на нефть повысилась до $97,4 за тонну

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 апреля 2019 года выросла на $6,2 — до $97,4 за т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минэкономики.

ЦБ: $ 64.7347   -0.07 € 72.7230   -0.17 ММВБ: $ 65.6375   +0.70 € 73.6575   +0.81
Источник: AP 2019

Пошлина на высоковязкую нефть увеличилась с $9,1 до $9,7, на светлые нефтепродукты и масла — с $27,3 до $29,2, на темные — с $91,2 до $97,4.

Пошлина на экспорт товарного бензина повышена с $27,3 до $29,2. На сжиженный газ пошлина осталась нулевой.

Ранее правительство договорилось с нефтяными компаниями о продлении соглашения по заморозке цен на нефть до 1 июля. Нефтяникам в обмен пообещали увеличить бюджетные компенсации за счет корректировки демпфера. Правительство также согласилось не вводить заградительную экспортную пошлину для отрасли в кризисной ситуации, заменив ее лицензированием экспорта.

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